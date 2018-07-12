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    Ловрен: «Люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире»

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу над Англией (2:1 д.в.) в 1/2 финала чемпионата мира-2018 и назвал себя одним из лучших оборонительных футболистов планеты.

    «Это нечто особое для меня. Люди говорят, у меня выдался сложный сезон, но я с этим не согласен. С «Ливерпулем» я дошел до финала Лиги чемпионов, а сейчас мы с моей национальной командой в финале чемпионата мира.

    Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не несу всякую чушь.

    Нам было непросто в первом тайме –у нас не получался контроль мяча. Англия имела хорошие моменты, но во втором тайме мы были гораздо лучше. Мы воспользовались свободном пространством и хорошо подавали в штрафную.

    В дополнительное время мы показали, что несмотря на усталость способны играть в свой футбол. Мы никогда это не забудем. Люди в нашей стране рыдают, они очень счастливы. Это исторический момент.

    Мы побили рекорд 20-летней давности. У нас на плечах постоянно был этот груз. Теперь люди нас никогда не забудут. У нас есть шанс сделать что-то еще лучше, и я надеюсь, у нас это получится.

    Модрич – лучший полузащитник мира. И если мы выиграем чемпионат мира, он должен получить «Золотой мяч», – сказал Ловрен.

    Источник: Liverpool Echo

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    12.07.2018 12:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +483

      headdevil 12 июля 2018, 21:31

      Не лучше того же Виды

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 19:14

      Хвалить себя - плохое качество.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Shak71 12 июля 2018, 18:47

      Я думал нет человека громкословней и самоуверенней нашего Усача) ан нет - вот он)

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 18:32

      на эмоциях вероятно сказал, нормальный конечно защитник но не один из лучших.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 12 июля 2018, 14:53

      Неплохо играл в Лионе. Выделялся на фоне стареющего Криса. А вот в более интенсивной лиге иногда пожарит так, что тушите свет на стадионе. На ЧМ играет хорошо. Думаю, благодаря более низкой скорости игры, чем в чемпионате Великобритании. Ну и в свою среду попал, в сборной ему явно комфортнее играть, чем в Ливере. Особенно до прихода туда Ван Дейка.

      4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 июля 2018, 14:38

      Кто -то действительно так думает,особенно в Хорватии

      2
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 12 июля 2018, 13:28

      Ты на 69% хороший, на 31% неплохой.

      1
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 12 июля 2018, 13:20

      Это невероятное везение, что с таким защитником сборная оказалась в финале.

      5
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      Рейтинг: +1364

      МВС 12 июля 2018, 13:18

      Лучший защитник..бесконечная головная боль Клоппа.молчал бы лучше..

      11
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 июля 2018, 12:59

      В этом сезоне в Ливерпуле ты играл хорошо только вторую часть сезона, после того как в Ливер купили Ван Дайка. Он за тобой не хило так подчищает, пихает тебе и подсказывает, с ним в паре ты смотришься хорошо.

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