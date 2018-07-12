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  • Ловрен: «Люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире»

Ловрен: «Люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире»

12 июля 2018, 12:39
12

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу над Англией (2:1 д.в.) в 1/2 финала чемпионата мира-2018 и назвал себя одним из лучших оборонительных футболистов планеты.

«Это нечто особое для меня. Люди говорят, у меня выдался сложный сезон, но я с этим не согласен. С «Ливерпулем» я дошел до финала Лиги чемпионов, а сейчас мы с моей национальной командой в финале чемпионата мира.

Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не несу всякую чушь.

Нам было непросто в первом тайме –у нас не получался контроль мяча. Англия имела хорошие моменты, но во втором тайме мы были гораздо лучше. Мы воспользовались свободном пространством и хорошо подавали в штрафную.

В дополнительное время мы показали, что несмотря на усталость способны играть в свой футбол. Мы никогда это не забудем. Люди в нашей стране рыдают, они очень счастливы. Это исторический момент.

Мы побили рекорд 20-летней давности. У нас на плечах постоянно был этот груз. Теперь люди нас никогда не забудут. У нас есть шанс сделать что-то еще лучше, и я надеюсь, у нас это получится.

Модрич – лучший полузащитник мира. И если мы выиграем чемпионат мира, он должен получить «Золотой мяч», – сказал Ловрен.

Источник: Liverpool Echo
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Хорватия Англия Ливерпуль Ловрен Деян
Комментарии (12)
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KOLBIS
1531388669
Скромность украшает человека Деян...
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Dgad
1531389554
В этом сезоне в Ливерпуле ты играл хорошо только вторую часть сезона, после того как в Ливер купили Ван Дайка. Он за тобой не хило так подчищает, пихает тебе и подсказывает, с ним в паре ты смотришься хорошо.
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МВС
1531390687
Лучший защитник..бесконечная головная боль Клоппа.молчал бы лучше..
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SinyaaPyll
1531390814
Это невероятное везение, что с таким защитником сборная оказалась в финале.
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fanchik
1531395525
Кто -то действительно так думает,особенно в Хорватии
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Viper for CSKA
1531396415
Неплохо играл в Лионе. Выделялся на фоне стареющего Криса. А вот в более интенсивной лиге иногда пожарит так, что тушите свет на стадионе. На ЧМ играет хорошо. Думаю, благодаря более низкой скорости игры, чем в чемпионате Великобритании. Ну и в свою среду попал, в сборной ему явно комфортнее играть, чем в Ливере. Особенно до прихода туда Ван Дейка.
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OfaZavr
1531409566
на эмоциях вероятно сказал, нормальный конечно защитник но не один из лучших.
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Shak71
1531410453
Я думал нет человека громкословней и самоуверенней нашего Усача) ан нет - вот он)
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zigbert
1531412041
Хвалить себя - плохое качество.
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headdevil
1531420279
Не лучше того же Виды
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