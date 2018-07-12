Ловрен: «Люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу над Англией (2:1 д.в.) в 1/2 финала чемпионата мира-2018 и назвал себя одним из лучших оборонительных футболистов планеты.

«Это нечто особое для меня. Люди говорят, у меня выдался сложный сезон, но я с этим не согласен. С «Ливерпулем» я дошел до финала Лиги чемпионов, а сейчас мы с моей национальной командой в финале чемпионата мира.

Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не несу всякую чушь.

Нам было непросто в первом тайме –у нас не получался контроль мяча. Англия имела хорошие моменты, но во втором тайме мы были гораздо лучше. Мы воспользовались свободном пространством и хорошо подавали в штрафную.

В дополнительное время мы показали, что несмотря на усталость способны играть в свой футбол. Мы никогда это не забудем. Люди в нашей стране рыдают, они очень счастливы. Это исторический момент.

Мы побили рекорд 20-летней давности. У нас на плечах постоянно был этот груз. Теперь люди нас никогда не забудут. У нас есть шанс сделать что-то еще лучше, и я надеюсь, у нас это получится.

Модрич – лучший полузащитник мира. И если мы выиграем чемпионат мира, он должен получить «Золотой мяч», – сказал Ловрен.