Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шукер: «Вида совершил неуместный поступок. Приносим извинения России»

Шукер: «Вида совершил неуместный поступок. Приносим извинения России»

12 июля 2018, 11:25
85

Президент Хорватского футбольного союза, бронзовый призер чемпионата мира 1998 года Давор Шукер высказал официальную позицию организации на поступок защитников команды Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

«Мы прекрасно понимаем, что это был неуместный поступок, – приносим извинения российской стороне. Мы придерживаемся позиции ФИФА – спорт вне политики.

Уверены, что наши парни не хотели никого оскорбить. Просто они совершили необдуманные действия, находясь в эйфории от успеха. Но это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу, поэтому мы приняли решение аннулировать аккредитацию Вукоевича.

Надеемся, что эта история не испортит футбольный праздник и оставшиеся дни чемпионата мира пройдут в атмосфере всеобщего уважения и радости», – заявил Шукер.

Вида вместе с Огненом Вукоевичем опубликовали видео со словами «Слава Украине». После этого руководство Хорватского футбольного союза исключило Вукоевича из состава делегации, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Сам Вида получил предупреждение.

Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

Источник: Известия
Чемпионат мира Хорватия Вукоевич Огнен Вида Домагой
Комментарии (85)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павел Буре
1531385390
Прошу Вас обьясните мне бестолковому, что плохого вида сказал?? и чем слава украине отличается от слава автралии, слава америке, слава нигерии, слава россии!!!
Ответить
hevbn 28
1531386353
Мне вообще было вчера не приятно когда Виду освистывал стадион, я этого просто не понимаю , я ещё понимаю когда освистывают соперников или когда игрока который например перешел из Спартака в Зенит , но в данном случае я не понимаю к чему это было. Если из-за его слов то я так и не понял кого могут оскорбить эти слова, только разве что патриотов - недоучек , которым не объяснили что патриотизм не может заключаться в ненависти к другим странам, а может заключаться только в желании чтобы твоя страна жила лучше .
Ответить
Blossiya
1531388246
А как слова Виды могут оскорбить россиян? Он что-то обидное сказал о России, о россиянах? Нет и еще раз нет. Мы начинаем скатываться к кадыровщине, при которой не пойми за что все требуют извинений.
Ответить
Blossiya
1531389334
...Это как надо было нам постараться, чтобы здравица в честь братского, как Путин настаивает, народа, в честь суверенного соседнего государства ( чей суверенитет мы уважаем и на него изо всех сил - не покушаемся) - автоматически считалась ударом по России! - "Слава Украине!" = " Позор России!"? Остановитесь в своей ненависти ко всем и вся. Это не достойно России.
Ответить
BigFanFCRV
1531390521
Предлагаю всем русским заряжать: "Слава русскому народу! Путину - слава!"
Ответить
Blossiya
1531397657
У нас уже не осталось друзей. А как у таких поголовно высокодуховных, высоконравственных граждан могут быть друзья, предки которых сделали что-то нехорошее за свою долгую историю, ведь правда? У нас каждый футбольный матч на ЧМ - как серпом по яйцам. Мы же не про футбол. Нам везде видится-слышится покушение на нас. Враги кругом. Жаль, что Кирибати не выставила свою сборную на ЧМ. Большинство россиян даже не знают названия этой страны, может быть и прокатило пока чемпионат идет и мы не нашли бы чего-то из ее неписаной истории , как они нам навредили))))
Ответить
goodbyegoodboу
1531401180
Вида совершил уместный поступок
Ответить
orech
1531402385
Лично меня слова Виды не оскорбили.
Ответить
SEREGA 64
1531405592
ЭТИ СЛОВА ОСКОРБИЛИ ТОЛЬКО ПУТИНСКИХ ХОЛУЕВ И ПУТИНСКОЕ СТАДО
Ответить
Супервайзер
1531407571
Что-то россияне стали слишком впечатлительными, все де нас оскорбляет и возмущает. Прям, как дамы в Инете, предлагающие пожертвовать своей девственностью за приличную сумму. Те очень возмущаются, когда им не верят, и оскорбляются на любой коммент.
Ответить
Главные новости
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
4
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
3
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+