Шукер: «Вида совершил неуместный поступок. Приносим извинения России»

Президент Хорватского футбольного союза, бронзовый призер чемпионата мира 1998 года Давор Шукер высказал официальную позицию организации на поступок защитников команды Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

«Мы прекрасно понимаем, что это был неуместный поступок, – приносим извинения российской стороне. Мы придерживаемся позиции ФИФА – спорт вне политики.

Уверены, что наши парни не хотели никого оскорбить. Просто они совершили необдуманные действия, находясь в эйфории от успеха. Но это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу, поэтому мы приняли решение аннулировать аккредитацию Вукоевича.

Надеемся, что эта история не испортит футбольный праздник и оставшиеся дни чемпионата мира пройдут в атмосфере всеобщего уважения и радости», – заявил Шукер.

Вида вместе с Огненом Вукоевичем опубликовали видео со словами «Слава Украине». После этого руководство Хорватского футбольного союза исключило Вукоевича из состава делегации, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Сам Вида получил предупреждение.

Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день