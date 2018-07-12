Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шукер: «Вида совершил неуместный поступок. Приносим извинения России»

    Президент Хорватского футбольного союза, бронзовый призер чемпионата мира 1998 года Давор Шукер высказал официальную позицию организации на поступок защитников команды Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

    «Мы прекрасно понимаем, что это был неуместный поступок, – приносим извинения российской стороне. Мы придерживаемся позиции ФИФА – спорт вне политики.

    Уверены, что наши парни не хотели никого оскорбить. Просто они совершили необдуманные действия, находясь в эйфории от успеха. Но это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу, поэтому мы приняли решение аннулировать аккредитацию Вукоевича.

    Надеемся, что эта история не испортит футбольный праздник и оставшиеся дни чемпионата мира пройдут в атмосфере всеобщего уважения и радости», – заявил Шукер.

    Вида вместе с Огненом Вукоевичем опубликовали видео со словами «Слава Украине». После этого руководство Хорватского футбольного союза исключило Вукоевича из состава делегации, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Сам Вида получил предупреждение.

    Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2018 11:25
    Рекомендуем
    Комментарии87
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 июля 2018, 06:11

      Мне пох на слова Виды... Шумиху подняли из ничего... Как Шакири с орлом, так и здесь... Если я не ошибаюсь лозунг "Сл Укр" запретили из-за того что это лозунг бандеровцев...
      Всё до маразма доведут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 12 июля 2018, 17:59

      Что-то россияне стали слишком впечатлительными, все де нас оскорбляет и возмущает.
      Прям, как дамы в Инете, предлагающие пожертвовать своей девственностью за приличную сумму. Те очень возмущаются, когда им не верят, и оскорбляются на любой коммент.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 12 июля 2018, 17:26

      ЭТИ СЛОВА ОСКОРБИЛИ ТОЛЬКО ПУТИНСКИХ ХОЛУЕВ И ПУТИНСКОЕ СТАДО

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore > SEREGA 64 12 июля 2018, 18:41

      а твою мать, эту крысу обосанную разве нет?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > SEREGA 64 13 июля 2018, 21:53

      Не знал что в психушке можно инетом пользоваться!!! Взрослееш недоношеный!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 12 июля 2018, 16:33

      Лично меня слова Виды не оскорбили.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3503

      goodbyegoodboу 12 июля 2018, 16:13

      Вида совершил уместный поступок

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > goodbyegoodboу 13 июля 2018, 22:10

      В твоём понятии что такое уместный поступок? Или от балды написал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июля 2018, 15:14

      У нас уже не осталось друзей. А как у таких поголовно высокодуховных, высоконравственных граждан могут быть друзья, предки которых сделали что-то нехорошее за свою долгую историю, ведь правда?
      У нас каждый футбольный матч на ЧМ - как серпом по яйцам. Мы же не про футбол. Нам везде видится-слышится покушение на нас. Враги кругом.
      Жаль, что Кирибати не выставила свою сборную на ЧМ. Большинство россиян даже не знают названия этой страны, может быть и прокатило пока чемпионат идет и мы не нашли бы чего-то из ее неписаной истории , как они нам навредили))))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > ухоженный крокодил 12 июля 2018, 16:16

      Особенно наша сборная пробивалась на этот ЧМ)))
      Про Кирибати уже почитал? Я туда даже доехала, знаешь ли.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3254

      orech > ухоженный крокодил 12 июля 2018, 16:30

      Выпиваешь крепко?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ухоженный крокодил 12 июля 2018, 18:18

      Вот действительно удивительное рядом.Общаюсь в живую с питерцами и узнаю, что у них такие же проблемы как и у нас.Такое же ворьё в правительстве города.Вон недавно базу с просроченными лекарствами для онкологических больных накрыли.Но стоит нарваться на некоторых их представителей в интернете и узнаёшь много нового.И континент у нас другой и реальность выдуманная и аватарками в нос как флагами махают.Возникает вопрос, кто эти крокодилы из- интернета ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore > Blossiya 12 июля 2018, 18:45

      матрёну свою парила в кирибати?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 12 июля 2018, 13:59

      Не пойму- причем здесь Россия. Придурок сказал лозунг, с которым УНСОвцы резали поляков, евреев, а мы должны обижаться? Разве что как хозяева ЧМ. Гость оскорбил хозяина, который его принял как друга, высказавшись неприлично в его доме !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 июля 2018, 13:51

      Вида со своими единомышленниками сделал себе анти пиар....скоро за них наверное будут извиняться МИД Хорватии или Президент страны.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 12 июля 2018, 13:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Предлагаю всем русским заряжать: "Слава русскому народу! Путину - слава!"

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 > BigFanFCRV 12 июля 2018, 13:36

      сказочный д*****

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 > BigFanFCRV 12 июля 2018, 14:16

      Предлагаю кричать верните пенсию народу...!!...Подлецы и воры...Медведева и Путина в отставку...!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июля 2018, 12:55

      ...Это как надо было нам постараться, чтобы здравица в честь братского, как Путин настаивает, народа, в честь суверенного соседнего государства ( чей суверенитет мы уважаем и на него изо всех сил - не покушаемся) - автоматически считалась ударом по России!

      - "Слава Украине!" = " Позор России!"?
      Остановитесь в своей ненависти ко всем и вся. Это не достойно России.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > Blossiya 12 июля 2018, 13:03

      Согласен. Давайте покажем, что умеем бить морду что показали своим свистом,,,но и прощать умеем. Поддержим хорватов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore > Blossiya 12 июля 2018, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Здравица — обиходный термин, означающий тост или пожелание за здоровье. Пусть клит0р твой не увядает никогда, моя пахучая Блоссия - вот это здравица.

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Blossiya 12 июля 2018, 13:15

      Абсолютно согласен, подписываюсь под каждым словом , самое страшное что всё это больше похоже на массовую истерию , когда кто то что то услышал не успел понять что он услышал , а сам начал негодовать и многие это подхватили, сами не понимая что именно подхватили.
      ,

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > Blossiya 12 июля 2018, 13:56

      Это не "здравица", это приветствие бандеровцев и нацистов во времена ВОВ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Blossiya 12 июля 2018, 14:07

      Ты откуда вылез? Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Почему эту здравицу не сказал? Знаешь откуда ЭТИ (и те) слова?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > sochi-2013 12 июля 2018, 14:56

      слушай, я тебе сейчас столько слов приведу из прошлого, что ты сникнешь. Он сказал ровно столько сколько сказал, а не то, что ты себе напел.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > sochi-2013 12 июля 2018, 15:08

      Ты случайно не из тех барышень, которые услышав :
      - Дорогая, ты не права.
      Отвечают:
      - Ах, я не права, да? Значит, я говорю неправду? Иными словами, я вру - брешу, то есть. Если я брешу - значит, я собака? Аааа, мама, он меня су*** обозвал!!!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3843

      BP > Leon_ARS 12 июля 2018, 15:23

      тебе привести слова, с которыми руководство СССР славило Гитлера, когда уже вовсю шла 2 мировая война? Прямо из газеты "Правда"?

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3503

      goodbyegoodboу > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 июля 2018, 16:18

      Свистни еще в кyй. Там тоже дырка. Заслуженный мордобоец Кремля

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > TihonAlt 12 июля 2018, 16:52

      приведи

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Blossiya 12 июля 2018, 16:56

      Он так и сказал-обозвал. Украина что-то сделала для тебя? Ну и скажи: Спасибо, Украина!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11