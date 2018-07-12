Шукер: «Вида совершил неуместный поступок. Приносим извинения России»

Мне пох на слова Виды... Шумиху подняли из ничего... Как Шакири с орлом, так и здесь... Если я не ошибаюсь лозунг "Сл Укр" запретили из-за того что это лозунг бандеровцев...
Всё до маразма доведут...
Президент Хорватского футбольного союза, бронзовый призер чемпионата мира 1998 года Давор Шукер высказал официальную позицию организации на поступок защитников команды Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.
«Мы прекрасно понимаем, что это был неуместный поступок, – приносим извинения российской стороне. Мы придерживаемся позиции ФИФА – спорт вне политики.
Уверены, что наши парни не хотели никого оскорбить. Просто они совершили необдуманные действия, находясь в эйфории от успеха. Но это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу, поэтому мы приняли решение аннулировать аккредитацию Вукоевича.
Надеемся, что эта история не испортит футбольный праздник и оставшиеся дни чемпионата мира пройдут в атмосфере всеобщего уважения и радости», – заявил Шукер.
Вида вместе с Огненом Вукоевичем опубликовали видео со словами «Слава Украине». После этого руководство Хорватского футбольного союза исключило Вукоевича из состава делегации, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Сам Вида получил предупреждение.
Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день