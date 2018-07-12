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    Хендерсон: «Мы подошли очень близко к победе, не должны были пропускать второй гол»

    Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон считает, что у его команды есть хорошее будущее.

    «Я в порядке, хотя это очень эмоциональный момент, тяжело принимать поражение. Турнир сложился для нас достойно, мы гордимся нашей командой.

    Да, нам не удалось выйти в финал, но мы полностью выложились на поле и получили важный опыт. У нас молодая сборная, надеюсь на хорошее будущее команды с этими игроками.

    Мы подошли очень близко к победе, создавали хорошие моменты. Во втором тайме хорваты оказывали на нас давление, но мы не должны были пропускать второй гол.

    Это была большая игра, и сейчас мы разочарованы, но надеемся, что в будущем этот опыт пригодится», – сказал Хендерсон.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии 14-го июля в Санкт-Петербурге.

    Англия не прошла. Но это лучшее решение

    Источник: ТАСС

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    12.07.2018 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 12 июля 2018, 13:26

      Everything will be alright!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 12 июля 2018, 09:37

      Это вам не в тапки гадить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 09:30

      Меньше надо было с надувными баловаться...

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