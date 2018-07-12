Хендерсон: «Мы подошли очень близко к победе, не должны были пропускать второй гол»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон считает, что у его команды есть хорошее будущее.

«Я в порядке, хотя это очень эмоциональный момент, тяжело принимать поражение. Турнир сложился для нас достойно, мы гордимся нашей командой.

Да, нам не удалось выйти в финал, но мы полностью выложились на поле и получили важный опыт. У нас молодая сборная, надеюсь на хорошее будущее команды с этими игроками.

Мы подошли очень близко к победе, создавали хорошие моменты. Во втором тайме хорваты оказывали на нас давление, но мы не должны были пропускать второй гол.

Это была большая игра, и сейчас мы разочарованы, но надеемся, что в будущем этот опыт пригодится», – сказал Хендерсон.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии 14-го июля в Санкт-Петербурге.

Англия не прошла. Но это лучшее решение