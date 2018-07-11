Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Точилин: «Рассчитываем, что отдыхающие наряду с сочинцами будут поддерживать «Сочи»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, на какую аудиторию рассчитывает его команда в сезоне ФНЛ. Сочинцы – это переехавшее в Краснодарский край санкт-петербургское «Динамо».

    «Сочи – достаточно футбольный город, а чемпионат мира еще больше усилил ажиотаж. Рассчитываем на поддержку как со стороны местного населения, так и со стороны отдыхающих, среди которых тоже много болельщиков. Все будет зависеть от нас – от результатов, от качества игры», – сказал тренер.

    Сезон начинается 17 июля.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 17 июля 2018, 21:49

      С какого перепугу отдыхающие будут болеть за них? На солнце перегрелся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 07:07

      Надо было в Сочи для начала создать команду по пляжному футболу. Искусственно созданное и завезённое не всегда приживается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 июля 2018, 06:35

      Если клуб не укоренится в каком-нибудь городе, то о болельщиках можно и не мечтать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 июля 2018, 05:35

      Разве что от нечего делать отдыхающие будут ходить на футбол, не за этим едут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 00:31

      Теперь , Саша, твой удел - развлекать тусовку, про футбол забудь. Питер тебе будет сниться.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11