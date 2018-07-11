Точилин: «Рассчитываем, что отдыхающие наряду с сочинцами будут поддерживать «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, на какую аудиторию рассчитывает его команда в сезоне ФНЛ. Сочинцы – это переехавшее в Краснодарский край санкт-петербургское «Динамо».

«Сочи – достаточно футбольный город, а чемпионат мира еще больше усилил ажиотаж. Рассчитываем на поддержку как со стороны местного населения, так и со стороны отдыхающих, среди которых тоже много болельщиков. Все будет зависеть от нас – от результатов, от качества игры», – сказал тренер.

Сезон начинается 17 июля.