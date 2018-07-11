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  • Точилин: «Рассчитываем, что отдыхающие наряду с сочинцами будут поддерживать «Сочи»

Точилин: «Рассчитываем, что отдыхающие наряду с сочинцами будут поддерживать «Сочи»

11 июля 2018, 23:15
5

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, на какую аудиторию рассчитывает его команда в сезоне ФНЛ. Сочинцы – это переехавшее в Краснодарский край санкт-петербургское «Динамо».

«Сочи – достаточно футбольный город, а чемпионат мира еще больше усилил ажиотаж. Рассчитываем на поддержку как со стороны местного населения, так и со стороны отдыхающих, среди которых тоже много болельщиков. Все будет зависеть от нас – от результатов, от качества игры», – сказал тренер.

Сезон начинается 17 июля.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Сочи Точилин Александр
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1531344677
Теперь , Саша, твой удел - развлекать тусовку, про футбол забудь. Питер тебе будет сниться.
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ДАША Д
1531362922
Разве что от нечего делать отдыхающие будут ходить на футбол, не за этим едут.
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Ще Гевара
1531366506
Если клуб не укоренится в каком-нибудь городе, то о болельщиках можно и не мечтать.
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Рубик Докоян
1531368447
Надо было в Сочи для начала создать команду по пляжному футболу. Искусственно созданное и завезённое не всегда приживается...
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TihonAlt
1531853365
С какого перепугу отдыхающие будут болеть за них? На солнце перегрелся?
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