Моуринью: «Когда на турнире чувствуешь усталость, остается отрабатывать стандарты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, почему в современном футболе так много голов забивается со стандартных положений.

«Голы из стандартов можно отрабатывать на тренировках, не нанося ущерба физическому состоянию.

Когда на таком турнире чувствуешь усталость, сложно отрабатывать тактику, есть определенный риск травм. Остается только отрабатывать стандарты.

Не надо бегать, тратить энергию. Стандарты исполняются в расслабленном режиме как часть восстановительной тренировки.

Тогда становишься опасным в этом плане. Умтити хорошо пробил, но важным было качество подачи», – считает Моуринью.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?