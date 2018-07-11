Компани: «Посмотрим, был ли это последний шанс для нынешнего поколения бельгийцев»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани рассказал о сложностях, которые возникли у его команды в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.

«Конечно, не секрет, что наша команда огорчена. Но я считаю, что мы сыграли против французов очень дисциплинированно. У нас были свои моменты. Сложно, когда встречаются разные по стилю команды. Соперник заслужил уважения.

Посмотрим, был ли это последний шанс для нынешнего поколения бельгийцев. В футболе всегда может выпасть еще один шанс.

В любом случае у нас талантливая команда, мы должны извлечь опыт», – сказал Компани.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?