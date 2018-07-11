Компани: «Посмотрим, был ли это последний шанс для нынешнего поколения бельгийцев»

До вчерашней игры бельгийцы показывали лучший футбол на турнире. И, при этом, самый интересный (вспомните Бельгия-Япония, Бельгия-Бразилия). А Азар был и остаётся ЛУЧШИМ ИГРОКОМ ЭТОГО ЧМ (однозначно кандидат №1 на «Золотого…»).
Скрытым финалом я называл игру с Бразилией… Но теперь кое-что поменялось. Наверное, финал мы посмотрели вчера))). Не верится, что игра Франция-Англия или Франция-Хорватия сможет превзойти ЭТО ПРОТИВОСТОЯНИЕ! Французы набирают обороты от игры к игре… Их сила растёт и «дна пока не видно»! Вчера первый тайм остался однозначно за бельгийцами… Но, похоже, Дешам это предвидел. Франция сдержала атаки соперника с трудом, но ДОСТАТОЧНО ПЛАНОВО. И это был – не «автобус»))))) Они «выключили» полностью из игры опасных нападающих (ЛУКАКУ, НАПРИМЕР, НА ПОЛЕ НЕ БЫЛО ВСЮ ИГРУ!) и просто ждали, когда бельгийские гениальные хавы (Азар и Де Брюйне) устанут… И дождались! ТАКОЙ ФРАНЦИИ, КАК ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ, МЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ! Наверное, это была игра чемпиона турнира… Чемпиона, который умеет всё: и обороняться, и атаковать! И ФРАНЦИЯ ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТ ТОГДА, КОГДА НАДО И КАК, КАК НАДО.
Люблю и уважаю Англичан и Хорватов… Но, при всём уважении, против ТАКИХ ФРАНЦУЗОВ, шансов нет ни у одних, ни у других… По крайней мере, ТАКОГО СОПЕРНИКА У НИХ НА ЭТОМ ТУРНИРЕ ЕЩЁ НЕ БЫЛО. Смогут их тренера что-то придумать и противопоставить? МИЛОСТИ ПРОСИМ! БУДЕМ ТОЛЬКО РАДЫ!)))
Кстати, ещё раз насчёт Азара и Мбаппе… КТО-ТО ЕЩЁ ПОМНИТ НЕЙМАРА, МЕССИ…(а также прочих левандовских, суаресов, мюллеров, фалькавов, салахов, ???))))) Про Роналду не говорю… ЭТОТ ГОЛОВАСТЫЙ ПАРЕНЬ О СЕБЕ, ХОТЯ БЫ, СВОИМИ ПЕРЕХОДАМИ НЕ ДАЁТ ЗАБЫТЬ!))))
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани рассказал о сложностях, которые возникли у его команды в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.
«Конечно, не секрет, что наша команда огорчена. Но я считаю, что мы сыграли против французов очень дисциплинированно. У нас были свои моменты. Сложно, когда встречаются разные по стилю команды. Соперник заслужил уважения.
Посмотрим, был ли это последний шанс для нынешнего поколения бельгийцев. В футболе всегда может выпасть еще один шанс.
В любом случае у нас талантливая команда, мы должны извлечь опыт», – сказал Компани.
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.
Это точно был полуфинал чемпионата мира?