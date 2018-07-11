Дешам: «Теперь в финале нужно все сделать правильно, а не как на Евро-2016»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата мира-2018. Специалист надеется, что его коллектив сделает выводы из поражения в главном матче Евро-2016.

«Мы провели 49 дней вместе. Кто-то мог поверить, что мы выйдем в финал чемпионата мира? Нет! Но сейчас у нас есть время отдохнуть, восстановиться, встретиться с семьями, которые приехали нас поддержать.

Завтра посмотрим матч, в котором определится наш соперник. И будем готовиться. Надо всe сделать правильно, а не так, как два года назад», – сказал Дешам.

Противостоять французам будут либо англичане, либо хорваты.