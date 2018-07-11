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    Дешам: «Теперь в финале нужно все сделать правильно, а не как на Евро-2016»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата мира-2018. Специалист надеется, что его коллектив сделает выводы из поражения в главном матче Евро-2016.

    «Мы провели 49 дней вместе. Кто-то мог поверить, что мы выйдем в финал чемпионата мира? Нет! Но сейчас у нас есть время отдохнуть, восстановиться, встретиться с семьями, которые приехали нас поддержать.

    Завтра посмотрим матч, в котором определится наш соперник. И будем готовиться. Надо всe сделать правильно, а не так, как два года назад», – сказал Дешам.

    Противостоять французам будут либо англичане, либо хорваты.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2018 01:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:17

      Прагматизм наказуем, но порой и он приносит успех. Посмотрим каков будет финал в итоге.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 июля 2018, 01:54

      Надеюсь этот автобус вынесут

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