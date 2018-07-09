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  • Семин: «Сейчас главная задача – подготовить игроков к матчу за Суперкубок»

Семин: «Сейчас главная задача – подготовить игроков к матчу за Суперкубок»

9 июля 2018, 23:58
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о сборах команды.

«На сегодняшний день у нас 20 футболистов. Есть группа молодых ребят, которые хорошо проявили себя на первом сборе. Ждем, что в ближайшее время подъедут сборники.

У каждого из них свое время для отдыха. Например, Антон и Алексей Миранчуки получат неделю отпуска. Кто-то немного больше. Ждем и сборников, и новых игроков. Пока тренируемся в усеченном составе.

Условия в Австрии хорошие. Планируем провести три контрольных матча – 13, 17 и 21 июля. В первом матче посмотрим молодых. Сборникам, даже если они подъедут к этому времени, сразу играть нельзя. Основная проблема в том, что все в разном физическом состоянии.

Главная задача – подвести футболистов к матчу за Суперкубок 27 июля», – сказал Семин.

В Суперкубке России «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Семин Юрий
Комментарии (3)
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XaXatyn
1531170921
Хотелось бы усиления состава
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juvseriy
1531171665
Почему ЦСКА не понял?
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Рубик Докоян
1531189223
Покупки игроков будут только вот каких ?... Смотрю многие наши клубы облюбовали Австрию для подготовительных сборов. Все хвалят условия, но видно и цены приемлемые.
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