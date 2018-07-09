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    Семин: «Сейчас главная задача – подготовить игроков к матчу за Суперкубок»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о сборах команды.

    «На сегодняшний день у нас 20 футболистов. Есть группа молодых ребят, которые хорошо проявили себя на первом сборе. Ждем, что в ближайшее время подъедут сборники.

    У каждого из них свое время для отдыха. Например, Антон и Алексей Миранчуки получат неделю отпуска. Кто-то немного больше. Ждем и сборников, и новых игроков. Пока тренируемся в усеченном составе.

    Условия в Австрии хорошие. Планируем провести три контрольных матча – 13, 17 и 21 июля. В первом матче посмотрим молодых. Сборникам, даже если они подъедут к этому времени, сразу играть нельзя. Основная проблема в том, что все в разном физическом состоянии.

    Главная задача – подвести футболистов к матчу за Суперкубок 27 июля», – сказал Семин.

    В Суперкубке России «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.07.2018 23:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 05:20

      Покупки игроков будут только вот каких ?... Смотрю многие наши клубы облюбовали Австрию для подготовительных сборов. Все хвалят условия, но видно и цены приемлемые.

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 10 июля 2018, 00:27

      Почему ЦСКА не понял?

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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 июля 2018, 00:15

      Хотелось бы усиления состава

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