Семин: «Сейчас главная задача – подготовить игроков к матчу за Суперкубок»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о сборах команды.

«На сегодняшний день у нас 20 футболистов. Есть группа молодых ребят, которые хорошо проявили себя на первом сборе. Ждем, что в ближайшее время подъедут сборники.

У каждого из них свое время для отдыха. Например, Антон и Алексей Миранчуки получат неделю отпуска. Кто-то немного больше. Ждем и сборников, и новых игроков. Пока тренируемся в усеченном составе.

Условия в Австрии хорошие. Планируем провести три контрольных матча – 13, 17 и 21 июля. В первом матче посмотрим молодых. Сборникам, даже если они подъедут к этому времени, сразу играть нельзя. Основная проблема в том, что все в разном физическом состоянии.

Главная задача – подвести футболистов к матчу за Суперкубок 27 июля», – сказал Семин.

В Суперкубке России «Локомотив» сыграет с ЦСКА.