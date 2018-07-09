Конте провел первую предсезонную тренировку в «Челси». Пресс-служба клуба его не cфотографировала 

7 июля футболисты «Челси», которые не выступают на ЧМ, вышли из отпуска и начали предсезонную подготовку.

Ранее сообщалось, что эту дату определил клуб, но главный тренер команды Антонио Конте был с ней несогласен. Он планировал выйти из отпуска в понедельник, 9 июля, и напомнил игрокам, что все еще возглавляет клуб.

Команда провела тренировку 7 июля, как и планировал клуб. На фотографиях в официальных соцсетях команды были только игроки без главного тренера.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Появилась информация о том, что Конте пропустил начало предсезонной подготовки и параллельно с этим сообщалось, что «Челси» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.

Сегодня Sky Sports сообщил, что Конте присутствовал на первой тренировке команды в межсезонье, хотя на фотографиях его не было.

Абрамович лично позвонил Де Лаурентису, чтобы договориться о выкупе контракта Сарри