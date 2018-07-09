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  • Конте провел первую предсезонную тренировку в «Челси». Пресс-служба клуба его не cфотографировала 

Конте провел первую предсезонную тренировку в «Челси». Пресс-служба клуба его не cфотографировала 

9 июля 2018, 19:42
2

7 июля футболисты «Челси», которые не выступают на ЧМ, вышли из отпуска и начали предсезонную подготовку.

Ранее сообщалось, что эту дату определил клуб, но главный тренер команды Антонио Конте был с ней несогласен. Он планировал выйти из отпуска в понедельник, 9 июля, и напомнил игрокам, что все еще возглавляет клуб.

Команда провела тренировку 7 июля, как и планировал клуб. На фотографиях в официальных соцсетях команды были только игроки без главного тренера.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Появилась информация о том, что Конте пропустил начало предсезонной подготовки и параллельно с этим сообщалось, что «Челси» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.

Сегодня Sky Sports сообщил, что Конте присутствовал на первой тренировке команды в межсезонье, хотя на фотографиях его не было.

Абрамович лично позвонил Де Лаурентису, чтобы договориться о выкупе контракта Сарри

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (2)
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Freyk
1531155693
Впервые вообще вижу такую комичную ситуацию, когда уже давным давно понятно, что у команды будет новый тренер, но старый продолжает упорно цепляться за место в клубе, а новый, хоть уже и потерял работу в предыдущем клубе, не может подписать контракт.
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