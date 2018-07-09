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    Конте провел первую предсезонную тренировку в «Челси». Пресс-служба клуба его не cфотографировала 

    7 июля футболисты «Челси», которые не выступают на ЧМ, вышли из отпуска и начали предсезонную подготовку.

    Ранее сообщалось, что эту дату определил клуб, но главный тренер команды Антонио Конте был с ней несогласен. Он планировал выйти из отпуска в понедельник, 9 июля, и напомнил игрокам, что все еще возглавляет клуб.

    Команда провела тренировку 7 июля, как и планировал клуб. На фотографиях в официальных соцсетях команды были только игроки без главного тренера.

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    Появилась информация о том, что Конте пропустил начало предсезонной подготовки и параллельно с этим сообщалось, что «Челси» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.

    Сегодня Sky Sports сообщил, что Конте присутствовал на первой тренировке команды в межсезонье, хотя на фотографиях его не было.

    Абрамович лично позвонил Де Лаурентису, чтобы договориться о выкупе контракта Сарри

    Источник: Skysports

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    09.07.2018 19:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 9 июля 2018, 20:01

      Впервые вообще вижу такую комичную ситуацию, когда уже давным давно понятно, что у команды будет новый тренер, но старый продолжает упорно цепляться за место в клубе, а новый, хоть уже и потерял работу в предыдущем клубе, не может подписать контракт.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Freyk 9 июля 2018, 21:52

      я не думаю что он цепляется), просто отрабатывает контракт, его еще никто не уволил, чтоб он не выполнял свои обязанности)

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