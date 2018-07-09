Конте провел первую предсезонную тренировку в «Челси». Пресс-служба клуба его не cфотографировала 

7 июля футболисты «Челси», которые не выступают на ЧМ, вышли из отпуска и начали предсезонную подготовку.
Ранее сообщалось, что эту дату определил клуб, но главный тренер команды Антонио Конте был с ней несогласен. Он планировал выйти из отпуска в понедельник, 9 июля, и напомнил игрокам, что все еще возглавляет клуб.
Команда провела тренировку 7 июля, как и планировал клуб. На фотографиях в официальных соцсетях команды были только игроки без главного тренера.
Появилась информация о том, что Конте пропустил начало предсезонной подготовки и параллельно с этим сообщалось, что «Челси» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.
Сегодня Sky Sports сообщил, что Конте присутствовал на первой тренировке команды в межсезонье, хотя на фотографиях его не было.
Абрамович лично позвонил Де Лаурентису, чтобы договориться о выкупе контракта Сарри