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    Абрамович лично позвонил Де Лаурентису, чтобы договориться о выкупе контракта Сарри

    Владелец «Челси» Роман Абрамович лично позвонил президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису в попытке завершить переговоры по тренеру Маурицио Сарри.

    Телефонный звонок был сделан в воскресенье, 8 июля. Сегодня, 9 июля, лондонская команда начинает предсезонную подготовку.

    Сарри связан контрактом с неаполитанцами до 2020 года. Стороны пока не могут договориться о сумме компенсации за специалиста.

    «Наполи» уже назначил новым главным тренером Карло Анчелотти. «Челси» на данный момент пока еще продолжает возглавлять Антонио Конте.

    Источник: Tribalfootball

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    09.07.2018 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 18:26

      Пришлось пару лимонов видимо накинуть,а может и не пару...

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