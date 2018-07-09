Абрамович лично позвонил Де Лаурентису, чтобы договориться о выкупе контракта Сарри

Владелец «Челси» Роман Абрамович лично позвонил президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису в попытке завершить переговоры по тренеру Маурицио Сарри.

Телефонный звонок был сделан в воскресенье, 8 июля. Сегодня, 9 июля, лондонская команда начинает предсезонную подготовку.

Сарри связан контрактом с неаполитанцами до 2020 года. Стороны пока не могут договориться о сумме компенсации за специалиста.

«Наполи» уже назначил новым главным тренером Карло Анчелотти. «Челси» на данный момент пока еще продолжает возглавлять Антонио Конте.