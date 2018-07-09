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    Колосков: «Слова Виды – явная политическая провокация. Жаль, что ФИФА не наказала его»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал сожаление в связи с решением ФИФА по защитнику сборной Хорватии Домагою Виде.

    После победы над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, 4:3 по пенальти) Вида выложил в соцсети видео, на котором говорит: «Слава Украине». ФИФА ограничилась лишь предупреждением.

    «Могу только сожалеть о таком решении ФИФА. У дисциплинарного комитета слова расходятся с делом. Это была явная политическая провокация, за неe нужно было наказывать как следует. Я не присутствовал на поле и не слышал его реплик. Я надеюсь, работники дисциплинарного комитета обладают более детальной информацией для данного приговора. Если на самом деле так, как мне описывали коллеги, то это слабое наказание. Если там были другие факторы, которые учли члены дисциплинарного комитета, то не мне судить.

    Мы или кто-то другой можем подать апелляцию, если захотим», – сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2018 13:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 июля 2018, 19:55

      Согласен с Вячеслав Ивановичем. Но лучше быть выше негодяев от спорта, он прокаркал, а круги на воде продолжают расходиться. Такие вещи забыл и точка. Это на бытовом уровне. А вот на государственном, надо помнить всегда, и если уж встаём с колен, то голову надо держать круто.

      0
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      Рейтинг: +150

      реалушка 9 июля 2018, 19:23

      ФИФА-организация,давно уже скомпроментировавшая себя.немало к ней вопросов имеется.ожидать от нее справедливого решения по серьезному вопросу можно,но зачастую дело это неблагонадежное вовсе.

      2
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 9 июля 2018, 16:04

      Не уподобляйтесь футбольному ублюдку Виде. Занимайтесь обсуждением футбола, а не провокаций отдельных ублюдков.
      Ну, бывают дегенераты. Так, они не только в футболе бывают.
      Удивитесь, но даже в педагогической среде такие прощелыги попадаются.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 9 июля 2018, 15:56

      Хорватия была всегда против России.Вспомните,как они радовались,когда вступили в НАТО.Поэтому неудивительно,что поддерживают хохлобазу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 9 июля 2018, 15:40

      В ответ, на следующий матч сборной надо вывесить баннер "Крым наш!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      artydoc > Argon 9 июля 2018, 15:51

      Зачем? Это и так все знают)) Не надо уподобляться всяким ******** сальным.

      0
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      ...
      Рейтинг: +57

      Ailend > Argon 9 июля 2018, 17:21

      Отдадите еще и заплатите))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > Ailend 9 июля 2018, 17:40

      Обломитесь

      0
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 9 июля 2018, 15:30

      Колосков воодушевился...и разбушевался.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июля 2018, 14:14

      Пошел в ж о п у.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 13:44

      Бог накажет,в полуфинале...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > KOLBIS 9 июля 2018, 14:06

      Похоже минусы ставят хорваты и хохлы...Х*У*Й*Н*Я вообщем всякая...

      5
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Diter Bolen 9 июля 2018, 14:41

      Твое право...игра все решит...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Вот оно чё Михалыч 9 июля 2018, 15:36

      А ты по жизни минусовый похоже,вот и лимит закончился.скоро и на плюсы подойдет к концу око Навально-Каспаровское

      1
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