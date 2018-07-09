Колосков: «Слова Виды – явная политическая провокация. Жаль, что ФИФА не наказала его»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал сожаление в связи с решением ФИФА по защитнику сборной Хорватии Домагою Виде.

После победы над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, 4:3 по пенальти) Вида выложил в соцсети видео, на котором говорит: «Слава Украине». ФИФА ограничилась лишь предупреждением.

«Могу только сожалеть о таком решении ФИФА. У дисциплинарного комитета слова расходятся с делом. Это была явная политическая провокация, за неe нужно было наказывать как следует. Я не присутствовал на поле и не слышал его реплик. Я надеюсь, работники дисциплинарного комитета обладают более детальной информацией для данного приговора. Если на самом деле так, как мне описывали коллеги, то это слабое наказание. Если там были другие факторы, которые учли члены дисциплинарного комитета, то не мне судить.

Мы или кто-то другой можем подать апелляцию, если захотим», – сказал Колосков.