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  • Колосков: «Слова Виды – явная политическая провокация. Жаль, что ФИФА не наказала его»

Колосков: «Слова Виды – явная политическая провокация. Жаль, что ФИФА не наказала его»

9 июля 2018, 13:28
17

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал сожаление в связи с решением ФИФА по защитнику сборной Хорватии Домагою Виде.

После победы над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, 4:3 по пенальти) Вида выложил в соцсети видео, на котором говорит: «Слава Украине». ФИФА ограничилась лишь предупреждением.

«Могу только сожалеть о таком решении ФИФА. У дисциплинарного комитета слова расходятся с делом. Это была явная политическая провокация, за неe нужно было наказывать как следует. Я не присутствовал на поле и не слышал его реплик. Я надеюсь, работники дисциплинарного комитета обладают более детальной информацией для данного приговора. Если на самом деле так, как мне описывали коллеги, то это слабое наказание. Если там были другие факторы, которые учли члены дисциплинарного комитета, то не мне судить.

Мы или кто-то другой можем подать апелляцию, если захотим», – сказал Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Хорватия Вида Домагой
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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KOLBIS
1531133045
Бог накажет,в полуфинале...
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kykyi
1531134859
Пошел в ж о п у.
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JackBruce
1531139420
Колосков воодушевился...и разбушевался.
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Argon
1531140052
В ответ, на следующий матч сборной надо вывесить баннер "Крым наш!"
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Муруал
1531141009
Хорватия была всегда против России.Вспомните,как они радовались,когда вступили в НАТО.Поэтому неудивительно,что поддерживают хохлобазу.
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Дедуктор
1531141459
Не уподобляйтесь футбольному ублюдку Виде. Занимайтесь обсуждением футбола, а не провокаций отдельных ублюдков. Ну, бывают дегенераты. Так, они не только в футболе бывают. Удивитесь, но даже в педагогической среде такие прощелыги попадаются.
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реалушка
1531153412
ФИФА-организация,давно уже скомпроментировавшая себя.немало к ней вопросов имеется.ожидать от нее справедливого решения по серьезному вопросу можно,но зачастую дело это неблагонадежное вовсе.
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Александр52
1531155328
Согласен с Вячеслав Ивановичем. Но лучше быть выше негодяев от спорта, он прокаркал, а круги на воде продолжают расходиться. Такие вещи забыл и точка. Это на бытовом уровне. А вот на государственном, надо помнить всегда, и если уж встаём с колен, то голову надо держать круто.
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