«Ницца» хочет оштрафовать Балотелли и заблокировать его трансфер в «Марсель»

Переход нападающего Марио Балотелли в «Марсель» может быть сорван.

Руководство бывшего клуба итальянца «Ниццы» недовольно тем, что 27-летний футболист прошел медосмотр без разрешения. Они намерены оштрафовать игрока и заблокировать трансфер.

Контракт Балотелли с «Ниццей» истек, но между сторонами есть договоренность об отступных в размере 10 миллионов евро. Сообщается и об опции о продлении контракта на один год, которым они могут воспользоваться.

Зарплата Балотелли в «Марселе» может стать рекордной для клуба – около 7 миллионов евро в год.