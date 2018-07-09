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    «Ницца» хочет оштрафовать Балотелли и заблокировать его трансфер в «Марсель»

    Переход нападающего Марио Балотелли в «Марсель» может быть сорван.

    Руководство бывшего клуба итальянца «Ниццы» недовольно тем, что 27-летний футболист прошел медосмотр без разрешения. Они намерены оштрафовать игрока и заблокировать трансфер.

    Контракт Балотелли с «Ниццей» истек, но между сторонами есть договоренность об отступных в размере 10 миллионов евро. Сообщается и об опции о продлении контракта на один год, которым они могут воспользоваться.

    Зарплата Балотелли в «Марселе» может стать рекордной для клуба – около 7 миллионов евро в год.

    Источник: Football Italia

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    09.07.2018 10:17
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