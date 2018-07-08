Погребняк: «Некоторые наши игроки подошли к послематчевым пенальти несобранно»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между россиянами и хорватами (2:2, 3:4 по пенальти) подвел итог выступлению команды на турнире.

«Эмоции двоякие. С одной стороны, можно сказать, что перевыполнили задачу. Дошли туда, где нас не ждали. А с другой стороны, чувство обиды осталось. На 114-й минуте отыграться, проиграть в пенальти. Причем некоторые люди очень несобранно подошли к этим ударам.

А в целом гордимся сборной, они молодцы. Нет претензий никаких. Просто обидно, ведь можно было рассчитывать на большее, хотя этого никто не ждал», – сказал игрок.

Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

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