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  • Погребняк: «Некоторые наши игроки подошли к послематчевым пенальти несобранно»

Погребняк: «Некоторые наши игроки подошли к послематчевым пенальти несобранно»

8 июля 2018, 12:41
11

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между россиянами и хорватами (2:2, 3:4 по пенальти) подвел итог выступлению команды на турнире.

«Эмоции двоякие. С одной стороны, можно сказать, что перевыполнили задачу. Дошли туда, где нас не ждали. А с другой стороны, чувство обиды осталось. На 114-й минуте отыграться, проиграть в пенальти. Причем некоторые люди очень несобранно подошли к этим ударам.

А в целом гордимся сборной, они молодцы. Нет претензий никаких. Просто обидно, ведь можно было рассчитывать на большее, хотя этого никто не ждал», – сказал игрок.

Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

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Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Хорватия Погребняк Павел
Комментарии (11)
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shinnik
1531043209
Лучше бы ты не вылезал.. Большое По получилось.
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Вомбат
1531043239
Некоторые люди - это один человек. Потому что второй просто перегорел после забитого им гола.
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KOLBIS
1531043889
ЭКСПЕРТИЩЕ,..
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ks75
1531044932
Недофутболист, критикует тех кто бился на удивление всей страны, за свою страну! Многие (да и я в том числе) не верили в ни, не верили что они что-то смогут, но эти парни доказали обратное, и показали что футбол еще жив у нас в стране. А Паша же в это время наверное очередной иск строчил в суд на свой клуб, и пытался выбить очередную порцию бабла в суде, а не заработать его игрой на поле
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Полная Канистра
1531045049
//некоторые люди// ты кто такой вообще млять твою говори вещи своими именами сидел бы уж и помалкивал
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Serjoga
1531045772
Ни некоторые, а Смолов! Не надо обезличкой заниматься! Общие фразы никому не нужны! Это же надо было с таким пох....змом пробить?
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kepим
1531045953
Пашка в писю иди
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zigbert
1531064979
Рассуждать, сидя на диване ,всегда легко.
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Zenmaster
1531077517
Некоторый -- это Федя Смолов -- о чём он думал когда пробивал ??? Наверное о том , как он круто " черпачком " забьёт -- о себе получается !!! А думал бы о партнёрах , стране , болелах -- уе..ал бы со всей дури -- глядишь и гол , а там совсем другой расклад !!! ОБОСРАЛСЯ по полной -- я его больше не знаю !!!
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