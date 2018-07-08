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    Погребняк: «Некоторые наши игроки подошли к послематчевым пенальти несобранно»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между россиянами и хорватами (2:2, 3:4 по пенальти) подвел итог выступлению команды на турнире.

    «Эмоции двоякие. С одной стороны, можно сказать, что перевыполнили задачу. Дошли туда, где нас не ждали. А с другой стороны, чувство обиды осталось. На 114-й минуте отыграться, проиграть в пенальти. Причем некоторые люди очень несобранно подошли к этим ударам.

    А в целом гордимся сборной, они молодцы. Нет претензий никаких. Просто обидно, ведь можно было рассчитывать на большее, хотя этого никто не ждал», – сказал игрок.

    Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2018 12:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 июля 2018, 22:18

      Некоторый -- это Федя Смолов -- о чём он думал когда пробивал ??? Наверное о том , как он круто " черпачком " забьёт -- о себе получается !!! А думал бы о партнёрах , стране , болелах -- уе..ал бы со всей дури -- глядишь и гол , а там совсем другой расклад !!! ОБОСРАЛСЯ по полной -- я его больше не знаю !!!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 18:49

      Рассуждать, сидя на диване ,всегда легко.

      2
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      Рейтинг: +143

      kepим 8 июля 2018, 13:32

      Пашка в писю иди

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 июля 2018, 13:29

      Ни некоторые, а Смолов! Не надо обезличкой заниматься! Общие фразы никому не нужны! Это же надо было с таким пох....змом пробить?

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 июля 2018, 13:17

      //некоторые люди// ты кто такой вообще млять твою говори вещи своими именами
      сидел бы уж и помалкивал

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > gol_kak_sokol 8 июля 2018, 13:40

      "Кое в чём то мелкой сошкою служил...."

      4
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      Рейтинг: +471

      ks75 8 июля 2018, 13:15

      Недофутболист, критикует тех кто бился на удивление всей страны, за свою страну! Многие (да и я в том числе) не верили в ни, не верили что они что-то смогут, но эти парни доказали обратное, и показали что футбол еще жив у нас в стране. А Паша же в это время наверное очередной иск строчил в суд на свой клуб, и пытался выбить очередную порцию бабла в суде, а не заработать его игрой на поле

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 июля 2018, 12:58

      ЭКСПЕРТИЩЕ,..

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 8 июля 2018, 12:47

      Некоторые люди - это один человек. Потому что второй просто перегорел после забитого им гола.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Вомбат 8 июля 2018, 13:30

      И 120 минут беготни!

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 июля 2018, 12:46

      Лучше бы ты не вылезал..
      Большое По получилось.

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