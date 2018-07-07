Голосовой помощник «Алиса» рассказывает кричалки про сборную: «Дома нежный, в поле грубый – берегись Артема Дзюбу»

Комментатор Василий Уткин в своем инстаграме опубликовал видео, на котором просит у голосового помощника «Алиса» от «Яндекса» рассказывать ему кричалки про футболистов сборной России.

Искусственный интеллект отлично справился с поставленной задачей, рассказав кричалки про голкипера Игоря Акинфеева, защитника Сергея Игнашевича, полузащитника Романа Зобнина, нападающего Артема Дзюбу и главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Нет защитника сильнее Игнашевича Сергея», «Обладатель всех трофеев – это Игорь Акинфеев», «Одним усом гонит бесов тренер Станислав Черчесов», «Дома нежный, в поле грубый – берегись Артема Дзюбу», «Враг растоптан и озлоблен – в нашей сборной Рома Зобнин».

Позже видео было удалено.