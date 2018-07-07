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    Голосовой помощник «Алиса» рассказывает кричалки про сборную: «Дома нежный, в поле грубый – берегись Артема Дзюбу»

    Комментатор Василий Уткин в своем инстаграме опубликовал видео, на котором просит у голосового помощника «Алиса» от «Яндекса» рассказывать ему кричалки про футболистов сборной России.

    Искусственный интеллект отлично справился с поставленной задачей, рассказав кричалки про голкипера Игоря Акинфеева, защитника Сергея Игнашевича, полузащитника Романа Зобнина, нападающего Артема Дзюбу и главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

    «Нет защитника сильнее Игнашевича Сергея», «Обладатель всех трофеев – это Игорь Акинфеев», «Одним усом гонит бесов тренер Станислав Черчесов», «Дома нежный, в поле грубый – берегись Артема Дзюбу», «Враг растоптан и озлоблен – в нашей сборной Рома Зобнин».

    Позже видео было удалено.

    Источник: Twitter

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    07.07.2018 14:38
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 19:33

      Моя тема только шутки-это я Василий Уткин...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 июля 2018, 16:19

      «Нет защитника сильнее Игнашевича Сергея», «Обладатель всех трофеев – это Игорь Акинфеев», чтооо 0_0

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