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  • Пименов: «Россия играет в «антифутбол»? Не согласен. Результат есть результат»

Пименов: «Россия играет в «антифутбол»? Не согласен. Результат есть результат»

6 июля 2018, 06:31
6

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов рассказал о плане, который поможет россиянам в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Хорватией.

«Честно, увидеть сборную в четвертьфинале не ожидал. Это надо признать. Тем не менее я обрадовался, когда узнал, что в 1/8 финала мы вышли на испанцев. Потому что здесь у нас как раз шансы были. Еще до ЧМ-2018 говорил, что для нынешней сборной Испании этот турнир станет последней лебединой песней: у них сейчас смена поколений начинается.

Наши ребята сыграли выше всяких похвал. Все 120 минут действовали очень строго. В серии пенальти здорово выглядел Акинфеев, но и ребята, которые пробивали, тоже уверенно чувствовали себя в этом компоненте. Поэтому перед игрой с Хорватией двоякие ожидания: если до начала чемпионата мира перед матчем с этой командой сказал бы, что очень будет тяжело, то сейчас, после того, как посмотрел игру Хорватия – Дания, можно сказать, что у нас есть все возможности при условии правильного плана на игру и его соблюдения.

С хорватами играть надо, как датчане: не давать Модричу, Ракитичу и Манджукичу такой свободы, какую им предоставила сборная Аргентины.

Многие говорят, что Россия играла с испанцами в «антифутбол»? Я с этим совсем не согласен. Эта тактика принесла результат, и здесь надо отдать должное Черчесову и команде – результат есть результат.

Носил ли я «Усы надежды»? Нет, я и без усов верил, что наши ребята пройдут, что все будет в порядке», – заявил Пименов.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Хорватия Испания Акинфеев Игорь Пименов Руслан Ракитич Иван Манджукич Марио Модрич Лука Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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egrrr
1530852277
играют как умеют. Уснул, пока игру с испанией смотрел
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Рубик Докоян
1530854232
Это из серии, если судья не свистнул -- значит нарушения не было. Для достижения цели все средства хороши и т.д. А сам футбол , его суть выхолащиваются...
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ДСА
1530856433
Зато Акинфеев играет в суперфутбол!
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Psih86
1530856824
Надеюсь такие команды как Россия и Швеция ни куда не пройдут,смотреть такое гавно не охота.
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zabor4ik
1530859542
Игра от обороны возможно и приносит результат, но ведь болельщики приходят не только поспать на стадион но и порадоваться красивой игре, надеюсь с Хорватами мы сыграем более смело!
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