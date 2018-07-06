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    Пименов: «Россия играет в «антифутбол»? Не согласен. Результат есть результат»

    Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов рассказал о плане, который поможет россиянам в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Хорватией.

    «Честно, увидеть сборную в четвертьфинале не ожидал. Это надо признать. Тем не менее я обрадовался, когда узнал, что в 1/8 финала мы вышли на испанцев. Потому что здесь у нас как раз шансы были. Еще до ЧМ-2018 говорил, что для нынешней сборной Испании этот турнир станет последней лебединой песней: у них сейчас смена поколений начинается.

    Наши ребята сыграли выше всяких похвал. Все 120 минут действовали очень строго. В серии пенальти здорово выглядел Акинфеев, но и ребята, которые пробивали, тоже уверенно чувствовали себя в этом компоненте. Поэтому перед игрой с Хорватией двоякие ожидания: если до начала чемпионата мира перед матчем с этой командой сказал бы, что очень будет тяжело, то сейчас, после того, как посмотрел игру Хорватия – Дания, можно сказать, что у нас есть все возможности при условии правильного плана на игру и его соблюдения.

    С хорватами играть надо, как датчане: не давать Модричу, Ракитичу и Манджукичу такой свободы, какую им предоставила сборная Аргентины.

    Многие говорят, что Россия играла с испанцами в «антифутбол»? Я с этим совсем не согласен. Эта тактика принесла результат, и здесь надо отдать должное Черчесову и команде – результат есть результат.

    Носил ли я «Усы надежды»? Нет, я и без усов верил, что наши ребята пройдут, что все будет в порядке», – заявил Пименов.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.07.2018 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 6 июля 2018, 09:45

      Игра от обороны возможно и приносит результат, но ведь болельщики приходят не только поспать на стадион но и порадоваться красивой игре, надеюсь с Хорватами мы сыграем более смело!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 6 июля 2018, 09:00

      Надеюсь такие команды как Россия и Швеция ни куда не пройдут,смотреть такое гавно не охота.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Psih86 6 июля 2018, 10:40

      не смотри.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 июля 2018, 08:53

      Зато Акинфеев играет в суперфутбол!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 08:17

      Это из серии, если судья не свистнул -- значит нарушения не было. Для достижения цели все средства хороши и т.д. А сам футбол , его суть выхолащиваются...

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 6 июля 2018, 07:44

      играют как умеют. Уснул, пока игру с испанией смотрел

      3
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