Пименов: «Россия играет в «антифутбол»? Не согласен. Результат есть результат»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов рассказал о плане, который поможет россиянам в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Хорватией.

«Честно, увидеть сборную в четвертьфинале не ожидал. Это надо признать. Тем не менее я обрадовался, когда узнал, что в 1/8 финала мы вышли на испанцев. Потому что здесь у нас как раз шансы были. Еще до ЧМ-2018 говорил, что для нынешней сборной Испании этот турнир станет последней лебединой песней: у них сейчас смена поколений начинается.

Наши ребята сыграли выше всяких похвал. Все 120 минут действовали очень строго. В серии пенальти здорово выглядел Акинфеев, но и ребята, которые пробивали, тоже уверенно чувствовали себя в этом компоненте. Поэтому перед игрой с Хорватией двоякие ожидания: если до начала чемпионата мира перед матчем с этой командой сказал бы, что очень будет тяжело, то сейчас, после того, как посмотрел игру Хорватия – Дания, можно сказать, что у нас есть все возможности при условии правильного плана на игру и его соблюдения.

С хорватами играть надо, как датчане: не давать Модричу, Ракитичу и Манджукичу такой свободы, какую им предоставила сборная Аргентины.

Многие говорят, что Россия играла с испанцами в «антифутбол»? Я с этим совсем не согласен. Эта тактика принесла результат, и здесь надо отдать должное Черчесову и команде – результат есть результат.

Носил ли я «Усы надежды»? Нет, я и без усов верил, что наши ребята пройдут, что все будет в порядке», – заявил Пименов.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.