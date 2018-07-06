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    Дмитрий Комбаров: «Россия и до финала ЧМ может дойти»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ между сборными России и Хорватии.

    «Сборная выступает отлично, все факторы складываются. Болельщики стали настоящим 12-м игроком. Нам остается пожелать удачи. После такого результата верится, что сборная и до финала может дойти.

    Смотришь на этот непредсказуемый чемпионат и понимаешь, что ничего невозможного нет, и любой соперник может дать серьезный отпор.

    Матч с хорватами будем смотреть все вместе на сборах. Думаю, тренер выберет правильную тактику, так как он делал это в предыдущих матчах.

    Прогнозов не даю, потому что они, обычно, не сбываются. Будем просто болеть», – сказал Комбаров.

    Матч Россия – Хорватия пройдет в субботу 7 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2018 00:31
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