Дмитрий Комбаров: «Россия и до финала ЧМ может дойти»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ между сборными России и Хорватии.

«Сборная выступает отлично, все факторы складываются. Болельщики стали настоящим 12-м игроком. Нам остается пожелать удачи. После такого результата верится, что сборная и до финала может дойти.

Смотришь на этот непредсказуемый чемпионат и понимаешь, что ничего невозможного нет, и любой соперник может дать серьезный отпор.

Матч с хорватами будем смотреть все вместе на сборах. Думаю, тренер выберет правильную тактику, так как он делал это в предыдущих матчах.

Прогнозов не даю, потому что они, обычно, не сбываются. Будем просто болеть», – сказал Комбаров.

Матч Россия – Хорватия пройдет в субботу 7 июля.