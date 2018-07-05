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    Дешам: «В 19 лет Мбаппе уже совершил великие поступки. И он продолжает работать»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе.

    «Молодым игрокам, возможно, сложнее осознать, что после успеха надо продолжать работать. Но он это понял.

    Его много хвалили за то, что он сделал в последнем матче. В 19 лет он уже совершил великие поступки.

    Если знать, как вести себя в таких моментах, то можно продолжить прогрессировать. Не нужно расслабляться», – сказал Дешам.

    Мбаппе отказался от премиальных за игры в сборной. Он отдает деньги на благотворительность

    Источник: Marca

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    05.07.2018 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 21:51

      Блин ну скорость у него конечно,как у гепарда...

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