Дешам: «В 19 лет Мбаппе уже совершил великие поступки. И он продолжает работать»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе.

«Молодым игрокам, возможно, сложнее осознать, что после успеха надо продолжать работать. Но он это понял.

Его много хвалили за то, что он сделал в последнем матче. В 19 лет он уже совершил великие поступки.

Если знать, как вести себя в таких моментах, то можно продолжить прогрессировать. Не нужно расслабляться», – сказал Дешам.

Мбаппе отказался от премиальных за игры в сборной. Он отдает деньги на благотворительность