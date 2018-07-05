Ташаев: «Мои отношения с «Динамо» закончились. Открыт к любым предложениям»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев подтвердил, что расторг контракт с клубом.

Вчера сообщалось, что 24-летний футболист выплатил отступные по контракту в размере 1,5 миллиона евро и в ближайшее время подпишет соглашение со «Спартаком».

«Да, это правда, отношения с «Динамо» закончились. Я открыт к любым предложениям. Определюсь со своим будущим в ближайшее время. Многое зависит от того, кто быстрее проявит инициативу.

Европа? Мне сейчас нужно в России доказать свою состоятельность, чтобы потом в будущем поехать поиграть за границу. Поэтому намерен продолжать карьеру в России.

Хотелось бы передать болельщикам, которые следят и переживают за мои успехи, чтобы они не сомневались: все будет хорошо. Я буду работать на максимуме, чтобы показать себя», – сказал Ташаев.

В сезоне-2017/18 Ташаев провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал семь результативных передач.