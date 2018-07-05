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  • Ташаев: «Мои отношения с «Динамо» закончились. Открыт к любым предложениям»

Ташаев: «Мои отношения с «Динамо» закончились. Открыт к любым предложениям»

5 июля 2018, 14:57
34

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев подтвердил, что расторг контракт с клубом.

Вчера сообщалось, что 24-летний футболист выплатил отступные по контракту в размере 1,5 миллиона евро и в ближайшее время подпишет соглашение со «Спартаком».

«Да, это правда, отношения с «Динамо» закончились. Я открыт к любым предложениям. Определюсь со своим будущим в ближайшее время. Многое зависит от того, кто быстрее проявит инициативу.

Европа? Мне сейчас нужно в России доказать свою состоятельность, чтобы потом в будущем поехать поиграть за границу. Поэтому намерен продолжать карьеру в России.

Хотелось бы передать болельщикам, которые следят и переживают за мои успехи, чтобы они не сомневались: все будет хорошо. Я буду работать на максимуме, чтобы показать себя», – сказал Ташаев.

В сезоне-2017/18 Ташаев провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Ташаев Александр
Комментарии (34)
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o33uk
1530792136
Странное заявление. Если завтра Спартак не объявит официально о заключение контракта интрига раскрутится ещё круче.
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hevbn 28
1530792192
Интересно будет ,если он действительно перейдёт в Спартак, судя по тому ,что он говорит он чувствует себя почти звездой , а я не думаю ,что в Спартаке он сразу будет в старте , интересно готов он к этому или нет.
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VGreen
1530792614
"Хотелось бы передать болельщикам, которые следят и переживают за мои успехи, чтобы они не сомневались: все будет хорошо" каким болельщикам? если у тебя и были болельщики, то только динамики, которые сейчас будут ненавидеть тебя, за то что бросил родной клуб и тем более если перейдешь в спартак. говорит, как звезда, а за плечами лишь один более менее успешный сезон...
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alexivanof197
1530792642
если играть захочет то перейдет в Спартак,деньги выберет-в Зенит
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Dinamo 31
1530793194
А какие у тебя сейчас болельщики ты за клуб играл болельщики у клуба а сейчас ты прыгун с шестом в высоту смотри шест не сломай.
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KalterJax
1530795034
Зачем расторгать контракт с динамо?! играй себе и радуйся, а если надо то твой контракт выкупят! если того заслужишь! а то вот так зачем делать? я безработный типа, берите меня кто хотите! останешься у разбитого корыта, если у спартака вдруг курс сменится и будешь по телику футбол смотреть!
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Отчаянный Пердун
1530796113
Просто упал в глазах болельщиках Динамо и любителей футбола.
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insider_retro
1530796146
Опылился, окрылился и выкатил себя на распродажу... С таким темпом финтов, от репутации скоро ничего не останется...
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Супервайзер
1530802846
С Ташаевым дело мутное. Контракт со Спартаком практически согласован еще два месяца назад, нет надо опять делать вид, что будто открыт для всех предложений.
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OfaZavr
1530804694
какое-то странное заявление, то есть получается уходил из Динамо только ради того чтобы просто уйти? надеюсь все же Спартак не упустит безусловно талантливого и перспективного игрока.
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