Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ташаев: «Мои отношения с «Динамо» закончились. Открыт к любым предложениям»

    Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев подтвердил, что расторг контракт с клубом.

    Вчера сообщалось, что 24-летний футболист выплатил отступные по контракту в размере 1,5 миллиона евро и в ближайшее время подпишет соглашение со «Спартаком».

    «Да, это правда, отношения с «Динамо» закончились. Я открыт к любым предложениям. Определюсь со своим будущим в ближайшее время. Многое зависит от того, кто быстрее проявит инициативу.

    Европа? Мне сейчас нужно в России доказать свою состоятельность, чтобы потом в будущем поехать поиграть за границу. Поэтому намерен продолжать карьеру в России.

    Хотелось бы передать болельщикам, которые следят и переживают за мои успехи, чтобы они не сомневались: все будет хорошо. Я буду работать на максимуме, чтобы показать себя», – сказал Ташаев.

    В сезоне-2017/18 Ташаев провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 6 июля 2018, 19:35

      Удачи желать не буду. Но спасибо за сезон 2017/18

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 6 июля 2018, 15:11

      ... и это его конец. Сначала как мужика, потом как футболера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 14:07

      "Открыт к любым предложениям" - эти его слова вызывают вопрос.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 5 июля 2018, 20:59

      И чем ему Динамо не угодил? Зарплатой? Вполне достойный клуб ,да и арена уже почти обновленная достроена . Играй ,да радуйся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 5 июля 2018, 20:07

      Ну что, пожелаем очередному Иуде деградации как Комбаровым и Гранату, крестов как Кокорину и Зобнину, ушат помоев как Смолову и скитаться по клубам как Панюкову с Соловьёвым и Юсуповым.



      Раз с головой не дружит, чёрт с ним.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 июля 2018, 19:09

      Бегунок.
      Следующий клуб "Зенит".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 18:31

      какое-то странное заявление, то есть получается уходил из Динамо только ради того чтобы просто уйти? надеюсь все же Спартак не упустит безусловно талантливого и перспективного игрока.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > OfaZavr 5 июля 2018, 18:38

      ))) Получается что он где то нашёл 1,5 млн. баксов (он их в кредит чтоль взял) что б уволится с работы и ждать новых предложений?
      Что за бред кто в это верит.
      А ты бедолага занервничал? да не пысайся ты, ваш он просто театр одного актёра причём очень плохого, парень карму себе попортил надолго, конечно наверно агент с пути с бил и тд. но уже какая разнится.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2343

      CSKA471 > o33uk 5 июля 2018, 22:43

      Это точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 5 июля 2018, 18:00

      С Ташаевым дело мутное. Контракт со Спартаком практически согласован еще два месяца назад, нет надо опять делать вид, что будто открыт для всех предложений.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 5 июля 2018, 16:09

      Прям как невеста на выданное )) "Борщ готовить умею, голова не болит, сосу регулярно -свободна".
      Успехов конечно в любом клубе, все таки на пороге в сборную стоял, не хочется благодаря нашему лимиту просрать очередного талантливого парня. А то концовку одного сезона хорошо отыграл и звезду сразу в поймал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro 5 июля 2018, 16:09

      Опылился, окрылился и выкатил себя на распродажу...
      С таким темпом финтов, от репутации скоро ничего не останется...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер > insider_retro 5 июля 2018, 16:17

      Не стал ждать у моря погоды и сам раскошелился на чтобы не было проволочек с новым трудоустройством, по-моему молодец.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11