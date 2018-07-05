Свен-Горан Эрикссон: «Если англичане думают, что их ждет легкий матч со Швецией, они сильно ошибаются»

Бывший тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал о своих ожиданиях от четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 между шведами и англичанами.

«Если англичане думают, что их ждет легкий матч в субботу, они сильно ошибаются. Думаю, эта встреча будет очень трудной.

Она будет непростой и для Швеции, но забить им будет чрезвычайно тяжело.

У Англии есть игроки, которые способны в одиночку сделать что-то особенное – например, Гарри Кейн или Рахим Стерлинг. Но когда я говорю вам, что обыграть Швецию будет трудно, это правда. Италия пыталась сделать это в стыковых матчах на протяжении 180 минут, и у них не получилось забить. Германия забила только со штрафного в самом конце.

Шансы команд практически 50 на 50», – считает Эрикссон.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия состоится в Самаре в субботу, 7 июля, в 17:00 по московскому времени.