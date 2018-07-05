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    Свен-Горан Эрикссон: «Если англичане думают, что их ждет легкий матч со Швецией, они сильно ошибаются»

    Бывший тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал о своих ожиданиях от четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 между шведами и англичанами.

    «Если англичане думают, что их ждет легкий матч в субботу, они сильно ошибаются. Думаю, эта встреча будет очень трудной.

    Она будет непростой и для Швеции, но забить им будет чрезвычайно тяжело.

    У Англии есть игроки, которые способны в одиночку сделать что-то особенное – например, Гарри Кейн или Рахим Стерлинг. Но когда я говорю вам, что обыграть Швецию будет трудно, это правда. Италия пыталась сделать это в стыковых матчах на протяжении 180 минут, и у них не получилось забить. Германия забила только со штрафного в самом конце.

    Шансы команд практически 50 на 50», – считает Эрикссон.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия состоится в Самаре в субботу, 7 июля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    05.07.2018 08:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 11:14

      Шведы конечно прибавили за последние годы и будет поединок равных соперников.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июля 2018, 09:29

      За Швецию сейчас, будет болеть вся Россия!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Diter Bolen 6 июля 2018, 09:05

      Один против всей России, вот это облом тебе, а не мне.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 09:21

      Выбивайте этих зазнаек!!!

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 5 июля 2018, 08:20

      хлопнут англичан по булитам

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