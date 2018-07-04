Отец Игуаина: «Не нравится Гонсало, выпусти Агуэро. Они на двоих забили 600 голов, и ни один не играет»

Отец нападающего сборной Аргентины Гонсало Игуаина раскритиковал выбор состава на матч 1/8 финала ЧМ против Франции (3:4).

«Не знаю, почему Аргентина играла с «ложной девяткой» против Франции. У Сампаоли были свои причины, но иногда это сложно объяснить.

У вас есть два игрока [Игуаин и Агуэро], которые вместе забили 600 голов, и ни один из них не выходит на поле. Не нравится один, выпусти другого. Я не могу это объяснить», – сказал Игуаин-старший.

Агэро появился на поле и отыграл 25 минут в матче с Францией. Игуаин остался в запасе.