Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отец Игуаина: «Не нравится Гонсало, выпусти Агуэро. Они на двоих забили 600 голов, и ни один не играет»

    Отец нападающего сборной Аргентины Гонсало Игуаина раскритиковал выбор состава на матч 1/8 финала ЧМ против Франции (3:4).

    «Не знаю, почему Аргентина играла с «ложной девяткой» против Франции. У Сампаоли были свои причины, но иногда это сложно объяснить.

    У вас есть два игрока [Игуаин и Агуэро], которые вместе забили 600 голов, и ни один из них не выходит на поле. Не нравится один, выпусти другого. Я не могу это объяснить», – сказал Игуаин-старший.

    Агэро появился на поле и отыграл 25 минут в матче с Францией. Игуаин остался в запасе.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 4 июля 2018, 23:01

      Зэк даже таких слов не знает! Какие претензии к зэку? Тренер был другой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 4 июля 2018, 22:05

      проблема в том , что ложная девятка, оказалась ещё и ложным тренером

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 июля 2018, 21:49

      Ложная 9 с тремя центральными?Это как?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11