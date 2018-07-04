Игрок сборной Швейцарии Аканжи: «После матча меня утешали даже шведы»

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканжи подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против шведов (0:1). Единственный мяч был забит рикошетом от швейцарца.

«Тяжело говорить после игры. Мы сделали всe, что могли, но вылетаем. В моменте с голом я хотел блокировать мяч, но получилось всe так неудачно. К сожалению, соперник выстоял после 0:1.

Действительно, после игры меня утешали даже шведы. Сказали, что мы хорошо играли, а у меня большое будущее. Пытались добавить мне уверенности в себе. Но сегодня мне очень грустно. Надеюсь, это не последний мой чемпионат мира. Желаю парням из Швеции удачи дальше», – сказал футболист.

Шведы в следующем раунде сыграют против англичан.

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