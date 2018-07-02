ЧМ-2018. Голы Неймара и Фирмино помогли Бразилии обыграть Мексику и выйти в 1/4 финала

Сборная Бразилии переиграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира. Победу желто-зеленым принесли голы нападающих Неймара и Роберто Фирмино.
В четвертьфинале турнира бразильцы встретятся с победителем пары Бельгия – Япония.
ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала
Бразилия – Мексика – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Неймар, 51; 2:0 – Фирмино, 88.
Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Луис, Фагнер, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 80), Коутиньо (Фирмино, 86), Виллиан (Маркиньос, 90+1), Жезус, Неймар.
Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Маркес (Лайун, 46), Эррера, Альварес (Дос Сантос, 55), Гуардадо, Гальярдо, Вела, Чичарито, Лосано.
Предупреждения: Луис, 43; Каземиро, 59 – Альварес, 38; Эррера, 55; Сальседо, 77; Гуардадо, 90+2.
Календарь чемпионата мира-2018
Результаты чемпионата мира-2018
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