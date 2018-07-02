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  • ЧМ-2018. Голы Неймара и Фирмино помогли Бразилии обыграть Мексику и выйти в 1/4 финала

ЧМ-2018. Голы Неймара и Фирмино помогли Бразилии обыграть Мексику и выйти в 1/4 финала

2 июля 2018, 18:52
11

Сборная Бразилии переиграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира. Победу желто-зеленым принесли голы нападающих Неймара и Роберто Фирмино.

В четвертьфинале турнира бразильцы встретятся с победителем пары Бельгия – Япония.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала

Бразилия – Мексика – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 51; 2:0 – Фирмино, 88.

Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Луис, Фагнер, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 80), Коутиньо (Фирмино, 86), Виллиан (Маркиньос, 90+1), Жезус, Неймар.

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Маркес (Лайун, 46), Эррера, Альварес (Дос Сантос, 55), Гуардадо, Гальярдо, Вела, Чичарито, Лосано.

Предупреждения: Луис, 43; Каземиро, 59 – Альварес, 38; Эррера, 55; Сальседо, 77; Гуардадо, 90+2.

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бразилия Мексика
Комментарии (11)
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T_REX
1530546858
Молодцы конечно, но нельзя быть таким симулянтом, как Неймар
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Усы Газаева
1530547946
Смотрел на Неймара и думал: о-о-о-о, какой артист умирает!.. А он, собака, каждый раз воскресал. :))
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подсечкин
1530547984
Да !Это не Бразилия! Это и называется мировой игрок? Таких гнать из сборной,чтобы не позорили великих бразильских футболистов: Пеле,Гарринча, что творил Неймар-это б----во,такие рожи корчил и для кого,для чего,а судья он что слепой,таких симулянтов надо удалять моментально,это ниже достоинства игрока сборной!
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cska-62
1530548006
Бразилия – Мексика 2:0 (0:0) Поблагодарим мексиканцев за красивый южноамериканский футбол с европейской надёжностью в обороне, который мы сегодня увидели в исполнении команд. И задел ему дали именно мексиканцы, с начала первого тайма играющие в открытый и атакующий футбол с самими бразильцами. На весь матч их, к сожалению, не хватило. На 51 минуте Неймар разыграл изящную комбинацию с Виллианом, и сам завершил комбинацию, а на 88 минуте он же ассистировал вышедшему на замену Фирмино. 2:0. Да, вот такая сборная Бразилии без двух своих лучших в мире атакующих фланговых защитников. Данни Алвес ещё перед чемпионатом получил травму и в Россию не поехал, Марсело получил травму в предыдущем матче, и есть надежда, что на чемпионате мы его ещё увидим. А следующим соперником бразильцев по праву должна стать сборная Бельгии, которая сегодня играет со сборной Японии. Всякое в футболе, конечно, бывает, но силы этих сборных просто несопоставимы. Такой сильной сборной у бельгийцев, как сегодня, просто никогда не было. И в матче Бразилия – Бельгия, если он случится, фаворита я бы называть не стал. Победит тот, кто лучше подготовится именно к этому матчу. И кому улыбнётся капризная фортуна.
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Vladarg
1530548781
Спокойно и без лишних усилий обыграна Мексика.без ее прекрасных болельщиков Чемпионат многое потеряет.но ничего не поделаешь..
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Project Бабангида
1530551553
никто случайно не видел, какого калибра снаряд в ногу неймара угодил? человек так страдал..
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Полная Канистра
1530552064
поменьше бы валялись и корчились ей богу вы хуже баб
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fosterwow
1530554332
)
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kvm5
1530580370
молодец
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zigbert
1530601946
Голы получились командные.
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