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    ЧМ-2018. Голы Неймара и Фирмино помогли Бразилии обыграть Мексику и выйти в 1/4 финала

    Сборная Бразилии переиграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира. Победу желто-зеленым принесли голы нападающих Неймара и Роберто Фирмино.

    В четвертьфинале турнира бразильцы встретятся с победителем пары Бельгия – Япония.

    ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала

    Бразилия – Мексика – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Неймар, 51; 2:0 – Фирмино, 88.

    Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Луис, Фагнер, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 80), Коутиньо (Фирмино, 86), Виллиан (Маркиньос, 90+1), Жезус, Неймар.

    Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Маркес (Лайун, 46), Эррера, Альварес (Дос Сантос, 55), Гуардадо, Гальярдо, Вела, Чичарито, Лосано.

    Предупреждения: Луис, 43; Каземиро, 59 – Альварес, 38; Эррера, 55; Сальседо, 77; Гуардадо, 90+2.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 18:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 10:12

      Голы получились командные.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 3 июля 2018, 04:12

      молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 2 июля 2018, 20:58

      )

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июля 2018, 20:21

      поменьше бы валялись и корчились ей богу вы хуже баб

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 2 июля 2018, 20:12

      никто случайно не видел, какого калибра снаряд в ногу неймара угодил? человек так страдал..

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 июля 2018, 19:26

      Спокойно и без лишних усилий обыграна Мексика.без ее прекрасных болельщиков Чемпионат многое потеряет.но ничего не поделаешь..

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 июля 2018, 19:13

      Бразилия – Мексика 2:0 (0:0)
      Поблагодарим мексиканцев за красивый южноамериканский футбол с европейской надёжностью в обороне, который мы сегодня увидели в исполнении команд. И задел ему дали именно мексиканцы, с начала первого тайма играющие в открытый и атакующий футбол с самими бразильцами. На весь матч их, к сожалению, не хватило. На 51 минуте Неймар разыграл изящную комбинацию с Виллианом, и сам завершил комбинацию, а на 88 минуте он же ассистировал вышедшему на замену Фирмино. 2:0.
      Да, вот такая сборная Бразилии без двух своих лучших в мире атакующих фланговых защитников. Данни Алвес ещё перед чемпионатом получил травму и в Россию не поехал, Марсело получил травму в предыдущем матче, и есть надежда, что на чемпионате мы его ещё увидим. А следующим соперником бразильцев по праву должна стать сборная Бельгии, которая сегодня играет со сборной Японии. Всякое в футболе, конечно, бывает, но силы этих сборных просто несопоставимы. Такой сильной сборной у бельгийцев, как сегодня, просто никогда не было. И в матче Бразилия – Бельгия, если он случится, фаворита я бы называть не стал. Победит тот, кто лучше подготовится именно к этому матчу. И кому улыбнётся капризная фортуна.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 2 июля 2018, 19:27

      Каюсь, не удержался и в социальных сетях под фото героя матча написал: "На фото: просто Неймар, выдающийся игрок и незаурядный симулянт".

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      Рейтинг: +52

      подсечкин 2 июля 2018, 19:13

      Да !Это не Бразилия! Это и называется мировой игрок? Таких гнать из сборной,чтобы не позорили великих бразильских футболистов: Пеле,Гарринча, что творил Неймар-это б----во,такие рожи корчил и для кого,для чего,а судья он что слепой,таких симулянтов надо удалять моментально,это ниже достоинства игрока сборной!

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      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 2 июля 2018, 19:12

      Смотрел на Неймара и думал: о-о-о-о, какой артист умирает!..
      А он, собака, каждый раз воскресал. :))

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      Рейтинг: +545

      T_REX 2 июля 2018, 18:54

      Молодцы конечно, но нельзя быть таким симулянтом, как Неймар

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