«Спорт день за днем»: Ташаев согласовал контракт со «Спартаком». В ближайшие дни о переходе объявят официально

По информации «Спорт день за днем», полузащитник «Динамо» Александр Ташаев в скором времени станет игроком «Спартака».

Как утверждает источник, 24-летний игрок уже договорился с красно-белыми о контракте. В ближайшие дни о переходе будет объявлено официально.

4 июня хавбек написал заявление об увольнении из клуба. После этого Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало на него в суд. Однако впоследствии Ташаев все же отправился с бело-голубыми на предсезонный сбор в Болгарию.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Ташаев принял участие в 27 матчах, записав в свой актив семь голов и семь результативных передач.