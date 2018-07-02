Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спорт день за днем»: Ташаев согласовал контракт со «Спартаком». В ближайшие дни о переходе объявят официально

«Спорт день за днем»: Ташаев согласовал контракт со «Спартаком». В ближайшие дни о переходе объявят официально

2 июля 2018, 14:24
43

По информации «Спорт день за днем», полузащитник «Динамо» Александр Ташаев в скором времени станет игроком «Спартака».

Как утверждает источник, 24-летний игрок уже договорился с красно-белыми о контракте. В ближайшие дни о переходе будет объявлено официально.

4 июня хавбек написал заявление об увольнении из клуба. После этого Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало на него в суд. Однако впоследствии Ташаев все же отправился с бело-голубыми на предсезонный сбор в Болгарию.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Ташаев принял участие в 27 матчах, записав в свой актив семь голов и семь результативных передач.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Отчаянный Пердун
1530531351
Надеюсь заиграет как Зобнин, а не сядет на скамью как Роша.
Ответить
111Hunter111
1530532480
Скатертью дорога в свинарник
Ответить
Мары
1530535176
Молодец Санька. Как говорится добро пожаловать в стан красно белых!
Ответить
ufos73
1530537037
Главное не к бомжам! А там может второй Зобнин получится )
Ответить
Супервайзер
1530537154
Давно известно было. Хорошо, что сейчас подтвердили, а не после сборов.
Ответить
Pourport
1530538740
Позор!Динамо М фарм-ciub для мяса!(
Ответить
Leon_ARS
1530539240
Да пофиг на тех, кто негативные комменты пишет, главное Спартак приобрёл перспективного игрока.
Ответить
Полная Канистра
1530543255
тем кто хочет расти идут в Спартак. а тем кому много надо бабла и портятся идут в зенит. Большие деньги портят всё
Ответить
серега кашин
1530546381
когда станет тогда и пишите
Ответить
a_who
1530548637
Сперва в Спартак затем в сборную !
Ответить
Главные новости
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
6
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
6
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
12
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
21
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Все новости
Все новости
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
1
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
12
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
21
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
7
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
3
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
4
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
2
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
9
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
3
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+