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    «Спорт день за днем»: Ташаев согласовал контракт со «Спартаком». В ближайшие дни о переходе объявят официально

    По информации «Спорт день за днем», полузащитник «Динамо» Александр Ташаев в скором времени станет игроком «Спартака».

    Как утверждает источник, 24-летний игрок уже договорился с красно-белыми о контракте. В ближайшие дни о переходе будет объявлено официально.

    4 июня хавбек написал заявление об увольнении из клуба. После этого Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало на него в суд. Однако впоследствии Ташаев все же отправился с бело-голубыми на предсезонный сбор в Болгарию.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Ташаев принял участие в 27 матчах, записав в свой актив семь голов и семь результативных передач.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.07.2018 14:24
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 08:55

      Слишком медленно идет этот процесс. В июле уже начнутся официальные игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 3 июля 2018, 08:39

      Ташаеву уже давно надо быть с командой, с которой будет проводить следующий сезон.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 2 июля 2018, 22:10

      Такую хрень пишут подали в суд а он поехал на сборы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > Dinamo 31 3 июля 2018, 08:39

      а какое противоречие ты видишь в этом?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 2 июля 2018, 19:23

      Сперва в Спартак затем в сборную !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2018, 18:55

      жёлтой вонючей строкой..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 июля 2018, 18:46

      когда станет тогда и пишите

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июля 2018, 17:54

      тем кто хочет расти идут в Спартак. а тем кому много надо бабла и портятся идут в зенит. Большие деньги портят всё

      12
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      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Полная Канистра 2 июля 2018, 19:55

      Бодрячком!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Полная Канистра 3 июля 2018, 22:22

      А кто вырос у вас ?
      Просто случай с Ташаевым показывает что ты пиз...ш ну или заблуждаешься.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 2 июля 2018, 17:24

      промес остаётся шлифуй лавку

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2018, 16:54

      под общий шумок подсъпался )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 2 июля 2018, 16:47

      Да пофиг на тех, кто негативные комменты пишет, главное Спартак приобрёл перспективного игрока.

      11
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Leon_ARS 3 июля 2018, 21:17

      Это называется СПИЗ......ИЛ.
      Кстати как и защитника у Краснодара увели, сами не можете ну что ж

      0
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      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > o33uk 3 июля 2018, 22:08

      Это называется: "Предложили лучше условия!" А по поводу молодого из Краснодара, погугли, сильно удивишься той ситуации, если есть мозги.

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Leon_ARS 3 июля 2018, 22:18

      Вообще сколько же тут тормозов.Если у тебя мозги есть или хотя бы читать умеешь то попытайся прочитать статью раз незнаешь по поводу перехода ЖИГО.
      Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о переходе защитника «Гента» Самуэля Жиго в «Спартак». Сегодня официальный сайт красно-белых сообщил, что 24-летний француз подписал контракт на четыре года.

      «Мы собирались приобрести двух защитников и, если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено.

      Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И, как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз.

      Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». Но свет клином на этом защитнике не сошёлся, а выводы мы для себя сделали», — цитирует Хашига «Спорт-экспресс».
      Вот о чём я а то что ты мне предлагаешь гуглить, гугли сам до посинения мой маленький безмозглый друг.

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > o33uk 3 июля 2018, 23:09

      Фууу, ты о Жиго, и о чём вопрос, кто больше предложил, тот и танцует девушку. Да, и к сведению, мне помнится, что Спартак в прошлом году вёл этого игрока, когда Краснодаром и не пахло.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Leon_ARS 4 июля 2018, 12:06

      Откуда тебе это помнится?

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Leon_ARS 4 июля 2018, 12:11

      Кстати недавно по-моему в СЭ была статья точнее выдержка из книги человека занимавшегося поисков игроков времён Романцева там замечательно показано как работал и работает ваш спортивный отдел, банально просто получают инсайт и валят баблом, может это и правильно только ваш Федун раз по пять в год в интервью жалуется что цены на игроков завышены зарплаты не соответствуют уровню и всё в этом духе но случай с Ташаевым показывает кто создаёт для этого условия.

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