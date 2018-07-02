Сборная России: «Именно Дзюба обучил Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти с Испанией»

Пресс-служба сборной России рассказала, у кого голкипер Игорь Акинфеев научился отбивать пенальти ногами.
В серии послематчевой серии 11-метровых ударов в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией российский вратарь, падая в правый от себя угол, отбил решающий пенальти ногой. Ранее подобное проделал на тренировке Дзюба. Правда, форвард падал в левый угол.
«Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти», – говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.
Россия победила Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в четвертьфинале встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи.
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Источник: РФС