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  • Сборная России: «Именно Дзюба обучил Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти с Испанией»

Сборная России: «Именно Дзюба обучил Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти с Испанией»

2 июля 2018, 12:12
11

Пресс-служба сборной России рассказала, у кого голкипер Игорь Акинфеев научился отбивать пенальти ногами.

В серии послематчевой серии 11-метровых ударов в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией российский вратарь, падая в правый от себя угол, отбил решающий пенальти ногой. Ранее подобное проделал на тренировке Дзюба. Правда, форвард падал в левый угол.

«Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти», – говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Россия победила Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в четвертьфинале встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Испания Россия Акинфеев Игорь Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Derzkiy1
1530524038
Слышать это смешно , кто такой Акинфеев и кто такой Дзюба, он наверно ещё Месси объяснял Что с мячом делать ?
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FanatSerj
1530524376
Понравилось как ответил Саламыч о вопросе тренировали ли пенальти. "Только Дзюба и то почему то в воротах" )))
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ВикторВВ
1530525715
Вот дерево деревом этот Дзюба, но стеба от него и тролинга, очень много))) И смотри ка, стал чуть ли не первой звездой на ЧМ в нашей сборной))
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KOLBIS
1530530807
Так и знал,что над этим постебаются,помню это видео до игры...
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woyser
1530530870
В своё время так отбивал пенальти Дасаев.
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zigbert
1530538689
Дзюба скоро Черчесова будет учить.
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BRO_football
1530542621
Только вот Дзюбе специально по центру били, чтобы он смог ногой ударить, а у Акинфеева случайно так получилось.
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