Сборная России: «Именно Дзюба обучил Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти с Испанией»

Пресс-служба сборной России рассказала, у кого голкипер Игорь Акинфеев научился отбивать пенальти ногами.

В серии послематчевой серии 11-метровых ударов в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией российский вратарь, падая в правый от себя угол, отбил решающий пенальти ногой. Ранее подобное проделал на тренировке Дзюба. Правда, форвард падал в левый угол.

«Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти», – говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Россия победила Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в четвертьфинале встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи.