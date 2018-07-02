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    Сборная России: «Именно Дзюба обучил Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти с Испанией»

    Пресс-служба сборной России рассказала, у кого голкипер Игорь Акинфеев научился отбивать пенальти ногами.

    В серии послематчевой серии 11-метровых ударов в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией российский вратарь, падая в правый от себя угол, отбил решающий пенальти ногой. Ранее подобное проделал на тренировке Дзюба. Правда, форвард падал в левый угол.

    «Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти», – говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

    Россия победила Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в четвертьфинале встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи.

    Источник: РФС

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    02.07.2018 12:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 июля 2018, 17:43

      Только вот Дзюбе специально по центру били, чтобы он смог ногой ударить, а у Акинфеева случайно так получилось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 16:38

      Дзюба скоро Черчесова будет учить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 2 июля 2018, 14:27

      В своё время так отбивал пенальти Дасаев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 14:26

      Так и знал,что над этим постебаются,помню это видео до игры...

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 2 июля 2018, 13:01

      Вот дерево деревом этот Дзюба, но стеба от него и тролинга, очень много)))
      И смотри ка, стал чуть ли не первой звездой на ЧМ в нашей сборной))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2018, 12:39

      Понравилось как ответил Саламыч о вопросе тренировали ли пенальти.
      "Только Дзюба и то почему то в воротах" )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 2 июля 2018, 12:33

      Слышать это смешно , кто такой Акинфеев и кто такой Дзюба, он наверно ещё Месси объяснял Что с мячом делать ?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Derzkiy1 2 июля 2018, 12:50

      Чувак это же стеб просто))) Шутки надо понимать..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > Dgad 2 июля 2018, 14:26

      Может вся игра сборной России это стеб ?) все знают кто такой Дзюба , в игре с Испанией лучшей на поле был это Марио но про него все молчат ...

      1
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 > Derzkiy1 2 июля 2018, 14:38

      Вообще наоборот, все говорят, что в матче с Испанией лучшие были Акинфеев и Марио.

      3
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Derzkiy1 3 июля 2018, 01:41

      бл ять играй смолов всегда, сборная в группе бы и осталась, Тема до х уя чего сделал.

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