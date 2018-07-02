Иско – о поражении: «Самый печальный день в моей карьере»

Полузащитник сборной Испании Иско назвал поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира самым печальным днем в своей карьере.

«Сегодня самый печальный день в моей карьере. Но это футбол, такое случается. Жизнь на этом не останавливается.

Пора подниматься, как мы всегда это делали, и с гордостью защищать свою страну», – написал Иско в инстаграме.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

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