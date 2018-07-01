Дзюба: «Давайте сегодня просто порадуемся. Столько за последние годы говна вытерпели»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после выхода в 1/4 финала ЧМ-2018.

«Давайте сегодня просто порадуемся, насладимся праздником – столько за последние годы говна вытерпели, извиняюсь за выражение. Многие не верили, но мы ведь сказали – совершили историческое событие, вышли из группы. Потом сказали: хотим сделать маленькое чудо – многие снова со скепсисом восприняли.

Аппетит приходит во время еды – мы хотим дальше идти! На родной земле в одной игре любая команда может победить любую», – сказал Дзюба.

В 1/4 финала россияне сыграют с победителем пары Хорватия – Дания.

Да-да-да-да! Счастье!!!