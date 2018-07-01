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    Дзюба: «Давайте сегодня просто порадуемся. Столько за последние годы говна вытерпели»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после выхода в 1/4 финала ЧМ-2018.

    «Давайте сегодня просто порадуемся, насладимся праздником – столько за последние годы говна вытерпели, извиняюсь за выражение. Многие не верили, но мы ведь сказали – совершили историческое событие, вышли из группы. Потом сказали: хотим сделать маленькое чудо – многие снова со скепсисом восприняли.

    Аппетит приходит во время еды – мы хотим дальше идти! На родной земле в одной игре любая команда может победить любую», – сказал Дзюба.

    В 1/4 финала россияне сыграют с победителем пары ХорватияДания.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2018 21:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 13:04

      Конечно можно и порадоваться и вы это заслужили.

      1
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      Рейтинг: +47

      edmund 2 июля 2018, 07:47

      это точно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      19831170 2 июля 2018, 07:06

      Поднял настроение Артемий, смеялся от души.Если честно, то и этот матч нулевой по сути. Статистика владения и точных передач,просто катастрофическая.Выиграли,красавчики!Но эта победа, смотря правде в глаза, благодаря господу богу.

      0
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      Рейтинг: -9

      фкНКНХ 1 июля 2018, 23:55

      парашный сайт коверкает сказанные слова дзюбой, тупые дауны админы клепают левое

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 июля 2018, 23:22

      Это правда, вылили немеренно
      С победой страна!!!
      Россия - вперёд!!!

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 1 июля 2018, 21:47

      Бомбардир-сайт дешевка. Дзюба не говна сказал, а грязи. Зачем разжигаете???

      8
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 1 июля 2018, 21:45

      Молодцы! Радуйтесь на здоровье!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июля 2018, 21:36

      Золотые слова...

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 июля 2018, 21:32

      Дзюбинью Красава!! Фернандеш молодчик!!, Акинфеев Космос!!!

      11
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