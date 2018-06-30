Мутко – о матче России с Испанией: «Готовы. Шансы? Хорошие»

Вице-премьер РФ по строительству и региональному развитию Виталий Мутко заявил, что сборная России готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией. Сегодня он побывал на тренировке национальной команды в преддверии встречи с «красной фурией».

«Готовы. Шансы? Хорошие!» – сказал Мутко.

Игра Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую олнайн-трансляцию матча.