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  • FourFourTwo: Головин – лучший игрок сборной России, Акинфеев – худший

FourFourTwo: Головин – лучший игрок сборной России, Акинфеев – худший

30 июня 2018, 01:12
15

Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших и худших игроков сборных. В сборной России лучшим стал полузащитник Александр Головин, худшим – голкипер Игорь Акинфеев.

«Головин устроил шоу в матче с Саудовской Аравией. Он играл роль «десятки» и тянул за ниточки своей команды. Его креативность также сыграла ключевую роль в победе над Египтом. Сборная России ощутила его отсутсвие в матче с Уругваем.

Акинфеев не совершил ни одного сейва в матче с Саудовской Аравией и Египтом. Воротам россиян мало угрожали в этих матчах. Его действия в матче с Уругваем были медленными», – говорится на сайте FourFourTwo.

В воскресенье Россия сыграет в матче 1/8 финала ЧМ против Испании.

Источник: FourFourTwo
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь Головин Александр
Комментарии (15)
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FCZenit is Ivanovo
1530311163
Да если бы не Акинфеев у нас не было такой мотивации как сейчас. Спасибо тебе капитан!
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Leon_ARS
1530311604
Первый гол, в матче с Уругваем, на совести вратаря.
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CSKA471
1530315062
Медленный, 3 сейва, Карл 3
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iBragim2102
1530320239
Несогласен, худший Кутепов.
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cska-62
1530323493
В первых двух матчах у Акинфеева просто не было работы, в матче с Уругваем он вытащил всё, что вообще возможно вытащить! Сайт FourFourTwo состоит из идиотов и сделан для идиотов!
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Кинстифа
1530329644
Игорь спас команду на моей памяти 2 раза с Уругваем... первый гол чисто его... 2-3 сложно судить... из тех кто реально играл почти все матчи, наверное он действительно худший.. Как бы это странно не звучало
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ЮЗИК
1530338742
По поводу Игорька рано делать выводы
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МВС
1530343717
Акинфееву совсем скоро предоставится прекрасная возможность показать своё мастерство.Испания подходит для этого лучше всего.вот и поглядим.но если Акинфеев—худший,то какой оценки заслуживают Кутепов и Смольников?!
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OfaZavr
1530344156
Акинфеев конечно в каких-то моментах допустил ошибки но и спасал порою, не думаю что среди всех наших игроков он худший. Смолов явно хуже или Самедов.
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zigbert
1530357979
Мелкие ошибки делали все игроки сборной, просто на Акинфееве это было больше заметно.
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