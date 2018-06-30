Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших и худших игроков сборных. В сборной России лучшим стал полузащитник Александр Головин, худшим – голкипер Игорь Акинфеев.

«Головин устроил шоу в матче с Саудовской Аравией. Он играл роль «десятки» и тянул за ниточки своей команды. Его креативность также сыграла ключевую роль в победе над Египтом. Сборная России ощутила его отсутсвие в матче с Уругваем.

Акинфеев не совершил ни одного сейва в матче с Саудовской Аравией и Египтом. Воротам россиян мало угрожали в этих матчах. Его действия в матче с Уругваем были медленными», – говорится на сайте FourFourTwo.

В воскресенье Россия сыграет в матче 1/8 финала ЧМ против Испании.