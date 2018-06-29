Ракитич: «Модрич – лучший игрок в истории сборной Хорватии»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о капитане команды Луке Модриче.

«Лука – не только лучший игрок в истории нашей сборной, но и отличный человек, лидер. Все мы слушаем его и следуем его примеру.

Если мы все-таки выиграем чемпионат мира, то завершим карьеры в сборной счастливыми», – сказал игрок «Барселоны».

На текущем чемпионате мира 32-летний Модрич забил два гола. По итогам матча 2-го тура групповой стадии турнира против Аргентины (3:0) он был признан лучшим игроком встречи.

Напомним, на стадии 1/8 финала подопечные Златко Далича встретятся с датчанами. Матч состоится 1 июля.