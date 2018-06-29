Ибрагимович: «Сначала я захватил мир, теперь его захватывает сборная Швеции»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о выступлении сборной Швеции на чемпионате мира.

«Еще перед началом турнира я сказал, что они пройдут далеко и, возможно, даже выиграют. Я очень рад и горжусь, что я швед. Я повесил шведский флаг на машину. Сначала я захватил мир, теперь его захватывает сборная.

Каждому из соперников Швеции придется непросто. Они уже доказали это и продолжат делать это в будущем. Будет непростой матч, европейское соперничество, поэтому посмотрим», – сказал 36-летний игрок.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция – Швейцария состоится 3 июля.

Ибрагимович выступал за национальную сборную с 2001 по 2016 год. На его счету 62 гола в 116 играх, в том числе – на шести международных турнирах.