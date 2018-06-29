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  • Ибрагимович: «Сначала я захватил мир, теперь его захватывает сборная Швеции»

Ибрагимович: «Сначала я захватил мир, теперь его захватывает сборная Швеции»

29 июня 2018, 12:32
15

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о выступлении сборной Швеции на чемпионате мира.

«Еще перед началом турнира я сказал, что они пройдут далеко и, возможно, даже выиграют. Я очень рад и горжусь, что я швед. Я повесил шведский флаг на машину. Сначала я захватил мир, теперь его захватывает сборная.

Каждому из соперников Швеции придется непросто. Они уже доказали это и продолжат делать это в будущем. Будет непростой матч, европейское соперничество, поэтому посмотрим», – сказал 36-летний игрок.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция – Швейцария состоится 3 июля.

Ибрагимович выступал за национальную сборную с 2001 по 2016 год. На его счету 62 гола в 116 играх, в том числе – на шести международных турнирах.

Источник: AS
Чемпионат мира Швеция Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (15)
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insider_retro
1530265236
Поменьше "я" и, в принципе, будет достаточно для поддержки сборной на ЧМ!..))
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Danish Dynamite
1530266968
Твоя "заслуга" в их успехе если и есть, то только в твоём отсутствии.
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ArReal
1530267567
такую чушь несёт....самому не противно
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серега кашин
1530267810
только яяякает этот эммигрант
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dinar7777dinar
1530277518
цыган как всегда в своем репертуаре !
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subbotaspartak
1530278775
Тьфу на тебя...
Ответить
Lucky80
1530280003
Дебил
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zigbert
1530281285
Как ни говори шведы порадовали своих поклонников - они в 1-8 финала.
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OfaZavr
1530285780
ну так естественно, даже если вклада Ибры нет он все равно найдет куда вставить свое Я))
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momwig_
1530286115
Златан, уже не смешно. Маразм в 36 - рановато.
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