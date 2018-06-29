Защитник Дании Йоргенсен: «Четвертьфинал с Россией? Сначала нужно сыграть с Хорватией»

Защитник сборной Дании Матиас Йоргенсен отметил сильные стороны сборной Хорватии, к которым отнес сильный состав, где выделяет полузащитник Лука Модрич.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания состоится в Нижнем Новгороде в воскресенье, 1 июля, в 21:00 по московскому времени.

– Мы можем побороться за выход в четвертьфинал. Хорваты показали очень качественный футбол на групповой стадии. У них очень сильный состав, много игроков мирового уровня – особенно Лука Модрич. Их разгром Аргентины произвел фантастическое впечатление. Но мы верим, что способны обыграть хорватов. Считаю, что мы еще прибавим к следующему матчу по сравнению с тем, что уже показали в группе.

– В случае выхода в четвертьфинал вы можете сыграть в нем со сборной России – если она обыграет испанцев. Как оцениваете выступление хозяев турнира?

– Мне понравилась их игра в первых двух матчах. Они хорошо разрушают чужие атаки в середине поля, а впереди есть несколько интересных футболистов. В первую очередь – Черышев и Головин. Но я сейчас не хочу ничего говорить. Сначала нужно сыграть с Хорватией. И уже потом думать о четвертьфинале. Пока о четвертьфинале с Россией говорить рано.