Батшуайи – после празднования гола Янузая: «Почему я такой тупой?»

Полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай забил гол в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Англии (1:0). Нападающий Миши Батшуайи хотел отпраздновать гол, добив мяч в ворота, но сделал это неудачно. Мяч от штанги отскочил в лицо Батшуайи.

«Я знал, что мне *** [конец], стоит зайти в упоминания в твиттере. Почему я такой тупой?

За последние две недели празднования голов и так переоценивали. Надо было придумать что-то новое», – написал Батшуайи в твиттере.

Англия и Бельгия не хотели победить. Потому что поражение лучше