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  • Тренер Сенегала: «Если и вылетать с ЧМ, то не из-за количества карточек»

Тренер Сенегала: «Если и вылетать с ЧМ, то не из-за количества карточек»

28 июня 2018, 20:47
21

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Колумбии (0:1). Сенегальцы набрали 4 очка (столько же, сколько у Японии), но заняли третье место из-за большего, чем у японцев, количества желтых карточек.

«Таков футбол, мы не вышли из-за рейтинга фэйр-плей, но я все равно очень горжусь своей командой. Сборная Сенегала не вышла в плей-офф, потому что, видимо, не заслужила этого выхода.

Такие правила, мы все им следуем, их надо уважать. Конечно, нам бы хотелось пройти дальше, но если и вылететь, то иначе, а не из-за количества карточек.

В первом тайме мы могли забить. Надо просто использовать свои моменты. Нам, к тому же, не дали пенальти, и я бы хотел получить разъяснения по VAR.

Во втором тайме мы контролировали игру в целом. Я разочарован, что мои игроки не смогли сыграть в плей-офф. Но у них хорошее будущее, я в этом уверен», – сказал Сиссе.

Сенегал вылетел из-за желтых карточек. Такого еще не было

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Сенегал Колумбия
Комментарии (21)
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Рубик Докоян
1530208380
Полностью согласен. Выбранный критерий более, чем сомнительный при определении лучшей команды при равенстве очков.
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Axe111
1530209012
Причём тут карточки!!! Давайте ещё кто больше замен сделал-вылетает!!!!! ИДИОТИЗМ
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DeStar
1530209823
А мне понравилась сборная, я бы хотел сенегал и колумбию в плей офф. Япония была интересна, спору нет, думал будут вообще главными аутсайдерами, но им повезло в первом матче с колумбией, пеналь и удаление.. колумбия и то тот матч тянула лучше.
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Munez89
1530212137
Иногда, твоя команда не должна лучше всех танцевать, а должна играть в футбол лучше всех! Желтые карточки, самый последний показатель, но так вам было дано 3 матча! Играйте, забивайте, набирайте очки, не будет вопросов по карточкам! Вон..судьбу СССР вообще монетка решила, вот это писец лысый! А карточки это относительно норм!!)
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Тибер
1530216140
Правила устанавливает FIFA .
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ВикторВВ
1530216431
Да, обидно Сенегалу поди из-за таких правил
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SPACE TRUCKIN
1530216740
сенегал,на мой взгляд,был интереснее японцев...
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Romio-xxx
1530234174
Это просто жесть.Это правило надо срочно отменять,это антифутбол,унылое зрелище...Как и возможность подбирать себе сетку и вероятных соперников на стадии плей-офф,как это было в игре Англии и Бельгии!!!
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zigbert
1530250497
Эти правила установили до ЧМ и об этом знали все его участники. Возможно это и не справедливо по отношению к тому же Сенегалу. Других способов определения занятых мест в группах пока не придумано и ФИФА должен поработать над этим.
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OfaZavr
1530256973
что поделать раз такие правила, ведь по голам и очкам оказалось равенство, вот и пришлось по карточкам определять кто пройдет дальше. хотя могли бы и жребий кинуть)
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