Тренер Сенегала: «Если и вылетать с ЧМ, то не из-за количества карточек»

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Колумбии (0:1). Сенегальцы набрали 4 очка (столько же, сколько у Японии), но заняли третье место из-за большего, чем у японцев, количества желтых карточек.

«Таков футбол, мы не вышли из-за рейтинга фэйр-плей, но я все равно очень горжусь своей командой. Сборная Сенегала не вышла в плей-офф, потому что, видимо, не заслужила этого выхода.

Такие правила, мы все им следуем, их надо уважать. Конечно, нам бы хотелось пройти дальше, но если и вылететь, то иначе, а не из-за количества карточек.

В первом тайме мы могли забить. Надо просто использовать свои моменты. Нам, к тому же, не дали пенальти, и я бы хотел получить разъяснения по VAR.

Во втором тайме мы контролировали игру в целом. Я разочарован, что мои игроки не смогли сыграть в плей-офф. Но у них хорошее будущее, я в этом уверен», – сказал Сиссе.

Сенегал вылетел из-за желтых карточек. Такого еще не было