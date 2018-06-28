Известный болельщик Маноло попросил Путина разрешить пронести барабан на матч Испания – Россия

Знаменитый болельщик сборной Испании Мануэль Касерес Артесеро, более известный как Маноло, попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ему пронести свой барабан на матч «красной фурии» с Россией в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Письмо со своей просьбой испанец направил Путину по электронной почте.

Из соображений безопасности Маноло уже дважды запретили пронести барабан на игры ЧМ-2018. Кроме того, он обратился за помощью к председателю испанского правительства Педро Санчесу и Королевской испанской футбольной федерации.

Встреча Испании – России состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.