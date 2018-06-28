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  • Известный болельщик Маноло попросил Путина разрешить пронести барабан на матч Испания – Россия

Известный болельщик Маноло попросил Путина разрешить пронести барабан на матч Испания – Россия

28 июня 2018, 16:59
18

Знаменитый болельщик сборной Испании Мануэль Касерес Артесеро, более известный как Маноло, попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ему пронести свой барабан на матч «красной фурии» с Россией в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Письмо со своей просьбой испанец направил Путину по электронной почте.

Из соображений безопасности Маноло уже дважды запретили пронести барабан на игры ЧМ-2018. Кроме того, он обратился за помощью к председателю испанского правительства Педро Санчесу и Королевской испанской футбольной федерации.

Встреча Испании – России состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Источник: Mundodeportivo
Чемпионат мира Испания Россия Путин Владимир
Комментарии (18)
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KOLBIS
1530194749
Е-хо-хо и бутылку рома...
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Жёлто-синий
1530194992
Пропустите его пожалуйста. Послушаем как стучит
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Чикомас
1530195073
Ну да...без Путина такие вопросы не решить...ежели пивка захочет хлебнуть, пусть тоже обращается..
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DOCTOR PENALTY
1530195134
Как главного барабанщика?
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Cules2013
1530195416
А в чём проблема? У них нет там полицейских собак, рамок или рентгена? Они что на глаз проверяют?
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ZAITZEFF2011
1530202363
Не важно известный болельщик или нет. Правила для всех одни и без исключения. Если нет, то зачем тогда они нужны вообще.
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kykyi
1530203490
Как в первобытном обществе, со всеми вопросами -к вождю, только вождь решает вопросы. Вован Большой Змей.
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1297
1530205203
Да по...й, пронеси. Главное детские держать на уровне 400-500 рублей. Ублюдок наш уважаемый, ****.
Ответить
zigbert
1530213545
Видимо продвинутый этот Маноло, если знает адрес электронной почты Путина.
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САНЁК17
1530216749
Не обязательно было просить у президента,500р все решено,и всем по барабану
Ответить
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