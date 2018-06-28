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  • Полузащитник Бельгии Шадли: «В плей-офф России будет очень тяжело»

Полузащитник Бельгии Шадли: «В плей-офф России будет очень тяжело»

28 июня 2018, 08:06
9

Полузащитник «Вест Бромвича» и сборной Бельгии Насер Шадли уверен, что его команде предстоит провести сложный матч в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Англии. Он также отметил игру сборной России на турнире.

«Конечно, здорово, что мы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Мы отлично провели два первых матча на Кубке мира, но все понимают, что главные игры еще впереди.

Мы понимаем, что с Англией будет непростой матч. Нам будет противостоять очень серьезный соперник с хорошим подбором игроков. Думаю, это будет интересная игра.

Стоит ли ожидать от Кейна серьезных проблем? Кейн – отличный форвард, и, безусловно, справиться с ним будет непросто – он набрал очень хорошую форму. Тем не менее мы попытаемся сделать все, чтобы сдержать его.

Организация ЧМ-2018? Все отлично, не могу сказать ничего другого. Стадионы, тренировочные базы, аэропорты – все на высшем уровне. Нам очень нравится, как все организовано.

Я наблюдал за матчами сборной России – она выглядела неплохо. Здорово показала себя в первых двух матчах группового этапа. Но в плей-офф вашей команде будет очень тяжело», – считает Шадли.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Бельгии состоится в Калининграде сегодня, 28 июня, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Чемпионат мира Бельгия Англия Россия
Комментарии (9)
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insider_retro
1530166816
А наша сборная и не ищет лёгких путей!..)) Тяжело, - значит привычно!.. Тем приятней будет вымученный успех!.. Могут, должны и обязаны!!!!
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Igor Belousov
1530167436
россия выше немцев это уже хорошо
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Отчаянный Пердун
1530167824
Верю, что наши победят на ЧМ. P.S. Ну хоть когда нибудь.
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Lev Aleks
1530168860
Как он прав!
Ответить
Alan_15
1530171274
В плей-офф всем будет тяжело !!!
Ответить
OfaZavr
1530172324
в плей-офф не только России будет тяжело а всем без исключения.
Ответить
Полная Канистра
1530177511
это тот случай когда всем будет не сладко на кону престиж и премиальные
Ответить
somn
1530185438
Россия-Испания 0:5, что ж тут тяжёлого?
Ответить
zigbert
1530192156
А кому сейчас легко , все так запутано и неопределенно.
Ответить
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