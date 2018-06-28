Полузащитник Бельгии Шадли: «В плей-офф России будет очень тяжело»

Полузащитник «Вест Бромвича» и сборной Бельгии Насер Шадли уверен, что его команде предстоит провести сложный матч в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Англии. Он также отметил игру сборной России на турнире.

«Конечно, здорово, что мы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Мы отлично провели два первых матча на Кубке мира, но все понимают, что главные игры еще впереди.

Мы понимаем, что с Англией будет непростой матч. Нам будет противостоять очень серьезный соперник с хорошим подбором игроков. Думаю, это будет интересная игра.

Стоит ли ожидать от Кейна серьезных проблем? Кейн – отличный форвард, и, безусловно, справиться с ним будет непросто – он набрал очень хорошую форму. Тем не менее мы попытаемся сделать все, чтобы сдержать его.

Организация ЧМ-2018? Все отлично, не могу сказать ничего другого. Стадионы, тренировочные базы, аэропорты – все на высшем уровне. Нам очень нравится, как все организовано.

Я наблюдал за матчами сборной России – она выглядела неплохо. Здорово показала себя в первых двух матчах группового этапа. Но в плей-офф вашей команде будет очень тяжело», – считает Шадли.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Бельгии состоится в Калининграде сегодня, 28 июня, в 21:00 по московскому времени.