Салах пообещал посетить Чечню после чемпионата мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, чем ему понравился нападающий сборной Египта Мохамед Салах, чья команда базировалась в республике во время проведения чемпионата мира-2018.

Сборная Египта выбыла из турнира, уступив во всех трех матчах группового этапа.

– Мне нравится, как играет Роналду или Мохаммед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь.

– В горы Мохаммеда Салаха приглашали?

– Приглашал. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова.