Тренер сборной Коста-Рики: «Хочу, чтобы чемпионат мира-2018 выиграла Россия»

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поговорил об оставшихся на турнире командах. Специалист хочет победы россиян.

«Что касается оставшихся команд, то я бы хотел поддержать Аргентину, Бразилию и Мексику, ведь я из Центральной Америки. Но есть и сильные европейские команды, вроде Испании и Франции.

Я бы очень хотел, чтобы Россия победила и стала чемпионом мира. Атмосфера на чемпионате мира просто замечательная, и это отличный пример того, как мы узнаeм страну, о которой раньше ничего не знали. Спасибо России и еe прекрасному народу», – сказал Рамирес.

Коста-Рика в России добыла только очко.