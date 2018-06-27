Матич, Милинкович-Савич – в составе сербов на матч с бразильцами; Неймар, Коутиньо, Жезус сыграют у южноамериканцев

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура группы Е чемпионата мира-2018 между сборными Сербии и Бразилии.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Велькович, Миленкович, Тадич, Костич, Милинкович-Савич, Матич, Льяич, Митрович.

Бразилия: Алиссон, Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Встреча в «Лужниках» начнется в 21:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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