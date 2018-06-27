Ригони: «Смотрели матч Нигерия – Аргентина отдельно от россиян. Мы прыгали по всему этажу. Не хотели их шокировать»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, что смотрел матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина (1:2) в компании своих аргентинских партнеров по команде. но отдельно от россиян. По словам футболиста, они не хотели шокировать русских игроков своими эмоциями.

– Какие чувства испытывали по ходу игры?

– В результате оказался бесконечно рад! Вчера был очень важный матч для нашей сборной. Но я ни на секунду не сомневался, что Аргентина пройдет дальше. Верил до самого конца. Как и те ребята, все 11 человек, что были на поле. Это в том числе и принесло победу. Мы с партнерами по «Зениту» решили, что наша сборная способна дойти до финала.

– Вы смотрели матч впятером?

– Конечно! Собрались, кстати, в комнате Дриусси. Дело в том, что наша манера просмотра подобных матчей, возможно, отличается от того, как это делают россияне. Не хотели кого-то шокировать, поэтому смотрели своей компанией.

– А что могло шокировать?

– Мы прыгали по всей комнате, потом по всему этажу, скакали как дети по кроватям, орали так, что все, видимо, слышали. Это был настоящий праздник!