Марадоне стало плохо после победы Аргентины. Во время матча он показывал средние пальцы с трибуны

Завершился матч 3-го тура группового этапа ЧМ между сборными Аргентины и Нигерии (2:1). Бывший нападающий аргентинцев Диего Марадона смотрел матч с трибуны стадиона «Санкт-Петербург».

После игры Марадоне стало плохо, и он не мог самостоятельно покинуть свое место. Во время первого тайма камера выхватила момент, когда аргентинец спал. На 85-й минуте встречи после победного гола защитника Маркоса Рохо Марадона показывал средние пальцы. Кому – неизвестно.

UPD (01:33 27 июня): Марадона чувствует себя лучше. Возможный диагноз – передозировка

UPD (02:16): Марадона вылетел в Москву. Его состояние стибилизировалось

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины