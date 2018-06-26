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  • Марадоне стало плохо после победы Аргентины. Во время матча он показывал средние пальцы с трибуны

Марадоне стало плохо после победы Аргентины. Во время матча он показывал средние пальцы с трибуны

26 июня 2018, 23:48
17

Завершился матч 3-го тура группового этапа ЧМ между сборными Аргентины и Нигерии (2:1). Бывший нападающий аргентинцев Диего Марадона смотрел матч с трибуны стадиона «Санкт-Петербург».

После игры Марадоне стало плохо, и он не мог самостоятельно покинуть свое место. Во время первого тайма камера выхватила момент, когда аргентинец спал. На 85-й минуте встречи после победного гола защитника Маркоса Рохо Марадона показывал средние пальцы. Кому – неизвестно.

UPD (01:33 27 июня): Марадона чувствует себя лучше. Возможный диагноз – передозировка

UPD (02:16): Марадона вылетел в Москву. Его состояние стибилизировалось

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Аргентина Нигерия
Комментарии (17)
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Павел Буре
1530046360
как всегда передоз!!!
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Усы Газаева
1530046368
Диего Обдолбалдо Кокоинум.
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пряник929
1530046999
Обдолбыш....
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пряник929
1530047047
И на что смотрит вада....
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Муруал
1530047282
На мой взгляд,этому человеку давно пора на свалку футбольной истории.Давно дискредитировал себя и как спортсмен,и как гражданин.
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Sergei26
1530048554
Зачем
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multiscan
1530050329
Есть - перепил, а у Марадоны - перенюх! Вёл он себя явно не совсем адекватно. А сборная - молодцы (в этом матче). Получилось почти так же, как и у немцев.
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docndoc
1530058939
Слишком долго пользуется плодами своей былой славы. И пользуется не лучшим образом.
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ДСА
1530073096
Чувствую в Бресте он нарулит.
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OfaZavr
1530086214
опять поди переусердствовал в злоупотреблении чего-нибудь))
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