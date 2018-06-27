Журналистка Патрисия Вильегас в своем твиттере сообщила, что бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона вылетел в Москву.

Она опровергла информацию о госпитализации аргентинца. Ранее об этом сообщали различные источники.

«Ложь. Выдумка. Фейк. Какое еще слово подобрать?» – написала Вильегас в твиттере. На фотографии к посту в бегущей строке написано о госпитализации Марадоны.

Ранее журналист Мутаза Чехарде сообщил, что у аргентинца возможна передозировка. Чем – не уточнялось.

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