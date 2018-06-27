Журналистка Патрисия Вильегас в своем твиттере сообщила, что бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона вылетел в Москву.
Она опровергла информацию о госпитализации аргентинца. Ранее об этом сообщали различные источники.
«Ложь. Выдумка. Фейк. Какое еще слово подобрать?» – написала Вильегас в твиттере. На фотографии к посту в бегущей строке написано о госпитализации Марадоны.
Ранее журналист Мутаза Чехарде сообщил, что у аргентинца возможна передозировка. Чем – не уточнялось.
Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter