Марадона чувствует себя лучше. Возможный диагноз – передозировка 

После матча 3-го тура группового этапа ЧМ между сборными Нигерии и Аргентины (1:2) Диего Марадоне стало плохо. Он смотрел матч с трибуны стадиона «Санкт-Петербург» и не мог самостоятельно покинуть свое место после игры.

Журналист Даниэль Аркуччи сообщает в своем твиттере, что у Марадоны упало давление. Сейчас состояние бывшего форварда Аргентины стабилизировалось.

По информации журналиста Мутаза Чехарде, у аргентинца передозировка. Чем – не уточняется.

В различных источниках сообщается, что Аргентинец госпитализирован.

UPD (02:15 27 июня): Марадона вылетел в Москву. Информация о госпитализации – фейк

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины