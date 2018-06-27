Марадона чувствует себя лучше. Возможный диагноз – передозировка 

После матча 3-го тура группового этапа ЧМ между сборными Нигерии и Аргентины (1:2) Диего Марадоне стало плохо. Он смотрел матч с трибуны стадиона «Санкт-Петербург» и не мог самостоятельно покинуть свое место после игры.
Журналист Даниэль Аркуччи сообщает в своем твиттере, что у Марадоны упало давление. Сейчас состояние бывшего форварда Аргентины стабилизировалось.
По информации журналиста Мутаза Чехарде, у аргентинца передозировка. Чем – не уточняется.
В различных источниках сообщается, что Аргентинец госпитализирован.
UPD (02:15 27 июня): Марадона вылетел в Москву. Информация о госпитализации – фейк
Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру