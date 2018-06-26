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    Салах – о результатах сборной Египта: «Многим нашим футболистам не хватило опыта»

    Нападающий сборной Египта Мохамед Салах извинился перед болельщиками своей команды за неудачное выступление на чемпионате мира-2018. Он пообещал, что команда, которая пробилась на ЧМ впервые за 28 лет, покажет другой результат в 2022 году в Катаре.

    «Мы хотели бы извиниться перед всеми египтянами, которые приехали поддержать нас в Россию на этот чемпионат мира.

    Знаю, что всем им сейчас тяжело. Просто хочу напомнить, что мы пробились на ЧМ впервые за 28 лет. И многим нашим футболистам не хватило опыта. Но мы обязательно вернемся в 2022 году», – приводит слова Салаха mena.or.eg.

    Сборная Египта завершила турнир на последнем месте в группе А, не набрав ни одного очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2018 08:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:02

      Ты же лидер команды ! Вот и обьясни им ! )))

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