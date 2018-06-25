Египетская футбольная ассоциация: «Салах ничего не говорил руководству о намерении покинуть сборную»

Представитель Египетской футбольной ассоциации Усама Исмаил заявил, что нападающий сборной Мохаммед Салах не сообщал руководству организации о своем намерении уйти из национальной команды.

В воскресенье СМИ сообщили, что форвард может покинуть сборную Египта из-за лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, поскольку не хочет быть связанным с политикой.

Ранее Кадыров провел с Салахом встречу, на которой присвоил футболисту звание почетного гражданина Чечни. Это событие получило широкое освещение в прессе.

«Мохаммед Салах ничего не говорил руководству ассоциации по этому поводу, – отметил он. – Во всем, что касается спортсмена, стоит ориентироваться только на его официальный аккаунт в твиттере», – сказал Исмаил.