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    Египетская футбольная ассоциация: «Салах ничего не говорил руководству о намерении покинуть сборную»

    Представитель Египетской футбольной ассоциации Усама Исмаил заявил, что нападающий сборной Мохаммед Салах не сообщал руководству организации о своем намерении уйти из национальной команды.

    В воскресенье СМИ сообщили, что форвард может покинуть сборную Египта из-за лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, поскольку не хочет быть связанным с политикой.

    Ранее Кадыров провел с Салахом встречу, на которой присвоил футболисту звание почетного гражданина Чечни. Это событие получило широкое освещение в прессе.

    «Мохаммед Салах ничего не говорил руководству ассоциации по этому поводу, – отметил он. – Во всем, что касается спортсмена, стоит ориентироваться только на его официальный аккаунт в твиттере», – сказал Исмаил.

    Источник: ТАСС

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    25.06.2018 14:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 15:14

      Да *** эть он и сам не знал до приезда в ЧР,что он игрок Ахмата уже...

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