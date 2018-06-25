Сборная Египта: «Салах уйдет из команды из-за Кадырова? Ничего подобного»

Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг информацию о том, что форвард Мохамед Салах намерен покинуть команду.

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему.

Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его твиттере», – сказал Исмаил.

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