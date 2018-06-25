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    Сборная Египта: «Салах уйдет из команды из-за Кадырова? Ничего подобного»

    Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг информацию о том, что форвард Мохамед Салах намерен покинуть команду.

    «Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему.

    Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его твиттере», – сказал Исмаил.

    Салах может уйти из сборной Египта из-за Кадырова

    Источник: RT

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    25.06.2018 01:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 12:41

      ну вот, так и думал что это выдумка)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 25 июня 2018, 09:39

      Где связь? "Бомбардир" опять жжёт)))

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 25 июня 2018, 04:10

      При чем тут Кадыров и Салах ? Один футболист другой политик )))Это разные категории ))) и разные занятия )))

      0
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