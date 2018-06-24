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    CNN: шведский полузащитник, который принес немцам победный штрафной, подвергся расистским оскорблениям

    Защитник сборной Швеции Джимми Дурмаз подвергся атаке на расовой почве после матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 против команды Германии (1:2), сообщает CNN.

    В добавленное время встречи Дурмаз сфолил на Тимо Вернере за пределами штрафной. Хавбек Тони Кроос реализовал стандартное положение и принес немцам победу.

    По данным источника, шведские болельщики в не названной форме атаковали Дурмаза за то, что он представляет сборную, хотя сам родился в семье эмигрантов из Турции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 13:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 09:31

      Ничего не говорили бы об этом нарушении не забей Кроос классный гол.

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      Рейтинг: +14

      llekk 24 июня 2018, 17:21

      По такому же сценарию шла игра и с мексиканцами, но мексиканцы в отличии от шведов не только не дали сравнять счёт немцам полным составом игравшие, но и раза 4 простили немцев , почти превратили в посмешище немцев. Думаю если попадется ,Мексика опять натянет немцев.

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      Рейтинг: +14

      llekk 24 июня 2018, 17:15

      В этой игре все увидели чем отличается менталитет а проще дух немца от шведского, на одного игрока больше плюс у немцев в защите никого уже не осталось что ещё нужно ,задавите немцев ,нет ,в конце мандраж панический ,все ждали и знали что грянет гром ,и он прогремел. Полностью заслужили шведы ,все почти ,а Дурмаз,,,,,,вобщем подписываюсь под слова сказанные ему билетами...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июня 2018, 14:16

      То, что он сыграл безграмотно слов нет, тем более был свеж и быстр. Но в футболе всякое бывает, Нойнер тоже ошибся с выходом из ворот. А этнонационализм не всем дано отличать от расизма, особенно пэтэушникам и ЕГЭистам, но это не их вина, а больше беда...

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 24 июня 2018, 14:13

      брейвиков на всех не хватает

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 июня 2018, 14:03

      Кто вам не давал забивать в большинстве! Немцы во 2 тайме переиграли по всем статьям!

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 24 июня 2018, 13:58

      Ага, а если бы не сфолил, и пропустил Вернера? Стенку лучше надо ставить а не искать виновных.

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 24 июня 2018, 13:44

      Мне кажется, авторам стоит перечитать определение расизма, разобраться, к какой расе относятся турки и прекратить писать всякую фигню.

      3
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 24 июня 2018, 13:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что, задолбал вас мультикультурализм? Ничего, это только начало. Вот когда в сборную Швеции перестанут принимать коренных шведов - в форме скрытого расизма уже по отношению к коренному населению - вот тогда вы запоете по полной программе.
      За что боролись...

      -4
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > _MATRIX_ 24 июня 2018, 22:56

      Оба-на, сколько мультикультурастов заминусовало :-)

      -2
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 24 июня 2018, 13:28

      ну это не расизм, а конструктивный анализ профессиональной деятельности))

      4
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