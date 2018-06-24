CNN: шведский полузащитник, который принес немцам победный штрафной, подвергся расистским оскорблениям

Защитник сборной Швеции Джимми Дурмаз подвергся атаке на расовой почве после матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 против команды Германии (1:2), сообщает CNN.

В добавленное время встречи Дурмаз сфолил на Тимо Вернере за пределами штрафной. Хавбек Тони Кроос реализовал стандартное положение и принес немцам победу.

По данным источника, шведские болельщики в не названной форме атаковали Дурмаза за то, что он представляет сборную, хотя сам родился в семье эмигрантов из Турции.