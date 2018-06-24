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  • CNN: шведский полузащитник, который принес немцам победный штрафной, подвергся расистским оскорблениям

CNN: шведский полузащитник, который принес немцам победный штрафной, подвергся расистским оскорблениям

24 июня 2018, 13:21
11

Защитник сборной Швеции Джимми Дурмаз подвергся атаке на расовой почве после матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 против команды Германии (1:2), сообщает CNN.

В добавленное время встречи Дурмаз сфолил на Тимо Вернере за пределами штрафной. Хавбек Тони Кроос реализовал стандартное положение и принес немцам победу.

По данным источника, шведские болельщики в не названной форме атаковали Дурмаза за то, что он представляет сборную, хотя сам родился в семье эмигрантов из Турции.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Германия Швеция Кроос Тони Дурмаз Джимми
Комментарии (11)
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vashinin
1529836122
ну это не расизм, а конструктивный анализ профессиональной деятельности))
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_MATRIX_
1529836184
Что, задолбал вас мультикультурализм? Ничего, это только начало. Вот когда в сборную Швеции перестанут принимать коренных шведов - в форме скрытого расизма уже по отношению к коренному населению - вот тогда вы запоете по полной программе. За что боролись...
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Torvald64
1529837056
Мне кажется, авторам стоит перечитать определение расизма, разобраться, к какой расе относятся турки и прекратить писать всякую фигню.
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Avaretz
1529837921
Ага, а если бы не сфолил, и пропустил Вернера? Стенку лучше надо ставить а не искать виновных.
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BlackMurder
1529838216
Кто вам не давал забивать в большинстве! Немцы во 2 тайме переиграли по всем статьям!
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volfrik
1529838802
брейвиков на всех не хватает
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Рубик Докоян
1529838991
То, что он сыграл безграмотно слов нет, тем более был свеж и быстр. Но в футболе всякое бывает, Нойнер тоже ошибся с выходом из ворот. А этнонационализм не всем дано отличать от расизма, особенно пэтэушникам и ЕГЭистам, но это не их вина, а больше беда...
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llekk
1529849720
В этой игре все увидели чем отличается менталитет а проще дух немца от шведского, на одного игрока больше плюс у немцев в защите никого уже не осталось что ещё нужно ,задавите немцев ,нет ,в конце мандраж панический ,все ждали и знали что грянет гром ,и он прогремел. Полностью заслужили шведы ,все почти ,а Дурмаз,,,,,,вобщем подписываюсь под слова сказанные ему билетами...
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llekk
1529850083
По такому же сценарию шла игра и с мексиканцами, но мексиканцы в отличии от шведов не только не дали сравнять счёт немцам полным составом игравшие, но и раза 4 простили немцев , почти превратили в посмешище немцев. Думаю если попадется ,Мексика опять натянет немцев.
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zigbert
1529908296
Ничего не говорили бы об этом нарушении не забей Кроос классный гол.
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