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  • ЧМ-2018. Бельгия разгромила Тунис благодаря дублям Азара и Лукаку

ЧМ-2018. Бельгия разгромила Тунис благодаря дублям Азара и Лукаку

23 июня 2018, 16:56
7

Сборная Бельгии обыграла Тунис с крупным счетом в матче второго раунда чемпионата мира-2018.

В составе «красных дьяволов» по дублю на свой счет записали полузащитник Эден Азар и нападающий Ромелу Лукаку. Еще одни мячом в самом конце встречи отметился форвард Миши Батшуайи.

Мячи у Туниса забили Дилан Бронн и Вахби Хазри.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

Бельгия – Тунис – 5:2 (3:1) текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азар, 6 (с пенальти); 2:0 – Лукаку, 16; 2:1 – Бронн, 18; 3:1 – Лукаку, 45+3; 4:1 – Азар, 51; 5:1 – Батшуайи, 90; 5:2 – Хазри, 90+3.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Менье, Боята, Витсель, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Лукаку (Феллаини, 59), Азар (Батшуайи, 68), Мертенс (Тилеманс, 86).

Тунис: Бен Мустафа, С. Бен Юссеф (Беналуан, 42), Мерья, Бронн (Наггес, 24), Маалул, Бадри, Сасси (Слити, 59), Скири, Хауи, Ф. Бен Юссеф, Хазри.

Предупреждение: нет – Сасси, 14.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бельгия Тунис
Комментарии (7)
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Army_Fan
1529762287
Молодцы и разгром подтвердился и ждем Англия- Бельгия, а по плану пока Корея-Мексика
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KOLBIS
1529762497
А в защите у бельгийцев провалы есть...
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SinyaaPyll
1529763130
Далеко не пройдут. Команда слишком увлекающаяся и самоуверенная.
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Патронташ
1529763132
Бельгийцы просто звери! И ведь Тунис то отнюдь не мальчики для битья.
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Рубик Докоян
1529764138
Команды весёлые и интересные в нападении, но организованной и надёжной защиты нет. Для Бельгии это может сказаться в плей-офф. И уже много голов на чемпионате забито на последних минутах и в компенсированное время. Это говорит о том, что многие играют до свистка арбитра об окончании матча, а не смотрят на табло.
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омск55
1529767448
Вот это зрелище
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zigbert
1529872297
Разродились голами.
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