ЧМ-2018. Бельгия разгромила Тунис благодаря дублям Азара и Лукаку

Сборная Бельгии обыграла Тунис с крупным счетом в матче второго раунда чемпионата мира-2018.

В составе «красных дьяволов» по дублю на свой счет записали полузащитник Эден Азар и нападающий Ромелу Лукаку. Еще одни мячом в самом конце встречи отметился форвард Миши Батшуайи.

Мячи у Туниса забили Дилан Бронн и Вахби Хазри.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

Бельгия – Тунис – 5:2 (3:1) текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азар, 6 (с пенальти); 2:0 – Лукаку, 16; 2:1 – Бронн, 18; 3:1 – Лукаку, 45+3; 4:1 – Азар, 51; 5:1 – Батшуайи, 90; 5:2 – Хазри, 90+3.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Менье, Боята, Витсель, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Лукаку (Феллаини, 59), Азар (Батшуайи, 68), Мертенс (Тилеманс, 86).

Тунис: Бен Мустафа, С. Бен Юссеф (Беналуан, 42), Мерья, Бронн (Наггес, 24), Маалул, Бадри, Сасси (Слити, 59), Скири, Хауи, Ф. Бен Юссеф, Хазри.

Предупреждение: нет – Сасси, 14.

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