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    ЧМ-2018. Бельгия разгромила Тунис благодаря дублям Азара и Лукаку

    Сборная Бельгии обыграла Тунис с крупным счетом в матче второго раунда чемпионата мира-2018.

    В составе «красных дьяволов» по дублю на свой счет записали полузащитник Эден Азар и нападающий Ромелу Лукаку. Еще одни мячом в самом конце встречи отметился форвард Миши Батшуайи.

    Мячи у Туниса забили Дилан Бронн и Вахби Хазри.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

    Бельгия – Тунис – 5:2 (3:1) текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азар, 6 (с пенальти); 2:0 – Лукаку, 16; 2:1 – Бронн, 18; 3:1 – Лукаку, 45+3; 4:1 – Азар, 51; 5:1 – Батшуайи, 90; 5:2 – Хазри, 90+3.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Менье, Боята, Витсель, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Лукаку (Феллаини, 59), Азар (Батшуайи, 68), Мертенс (Тилеманс, 86).

    Тунис: Бен Мустафа, С. Бен Юссеф (Беналуан, 42), Мерья, Бронн (Наггес, 24), Маалул, Бадри, Сасси (Слити, 59), Скири, Хауи, Ф. Бен Юссеф, Хазри.

    Предупреждение: нет – Сасси, 14.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 16:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:31

      Разродились голами.

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 23 июня 2018, 18:24

      Вот это зрелище

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 17:28

      Команды весёлые и интересные в нападении, но организованной и надёжной защиты нет. Для Бельгии это может сказаться в плей-офф. И уже много голов на чемпионате забито на последних минутах и в компенсированное время. Это говорит о том, что многие играют до свистка арбитра об окончании матча, а не смотрят на табло.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 23 июня 2018, 17:12

      Бельгийцы просто звери! И ведь Тунис то отнюдь не мальчики для битья.

      0
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 23 июня 2018, 17:12

      Далеко не пройдут. Команда слишком увлекающаяся и самоуверенная.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 17:01

      А в защите у бельгийцев провалы есть...

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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 23 июня 2018, 16:58

      Молодцы и разгром подтвердился и ждем Англия- Бельгия, а по плану пока Корея-Мексика

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