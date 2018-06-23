Китайский клуб предлагает Промесу контракт на три года с зарплатой 6,5 миллиона. Агенты игрока требуют 10 миллионов

Один из клубов китайской Суперлиги заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Квинси промеса.

Как сообщает Fichajes, представитель компании SEG, которая ведет дела голландца, ведет переговоры с руководством команды из Поднебесной. Китайцы предлагают 26-летнему футболисту контракт сроком на три года с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон. При этом агенты хавбека требуют оклад в размере 10 миллионов. Из-за этого сделка может не состояться.

По информации СМИ, Промес также входит в сферу интересов «Интера», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Саутгемптона», «Ромы» и «Сампдории». Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.