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    Китайский клуб предлагает Промесу контракт на три года с зарплатой 6,5 миллиона. Агенты игрока требуют 10 миллионов

    Один из клубов китайской Суперлиги заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Квинси промеса.

    Как сообщает Fichajes, представитель компании SEG, которая ведет дела голландца, ведет переговоры с руководством команды из Поднебесной. Китайцы предлагают 26-летнему футболисту контракт сроком на три года с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон. При этом агенты хавбека требуют оклад в размере 10 миллионов. Из-за этого сделка может не состояться.

    По информации СМИ, Промес также входит в сферу интересов «Интера», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Саутгемптона», «Ромы» и «Сампдории». Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 12:54
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 22:31

      Не похоже на правду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 июня 2018, 20:52

      Будь он у Гинера, тот бы его дороже впарил китайскому клубу. А, в «Спартаке» можно ещё поиграть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 23 июня 2018, 19:28

      Промес, оставайся в Спартаке!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 17:41

      очередной вброс и выдумка (источник тот еще)), сколько уже таких было и сколько еще будет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июня 2018, 15:30

      Источник Бомбардир.ру
      Извините конечно ребята, но это крайне сомнительный источник.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 июня 2018, 15:08

      Рановато ему в Китай.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      suharidze 23 июня 2018, 14:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      слухи

      -12
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 23 июня 2018, 13:55

      Промес знает об этом? Или сейчас на Бомбардире прочитает об этом?)))

      10
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      ...
      Рейтинг: +3843

      BP > Blossiya 23 июня 2018, 14:10

      счас ознакомится с предложением:)

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 июня 2018, 13:37

      Очень интересный и сложный выбор перед Квинси или большие деньги , но практический отказ от решения спортивных задач ,потому что как мне кажется для любого европейца нельзя приравнивать выигрыш трофеев в Китае с выигрышем в Европе , а с другой стороны попытка сделать ещё один шаг вперёд в спортивном плане в своей карьере . Не знаю, что выберет Промес , но чтобы он не выбрал я как болельщик Спартака с уважением приму его решение , потому что он для команды сделал слишком много чтобы на него обижаться куда бы он не решил уйти .P.S. конечно было бы хорошо если он смог бы прогрессировать оставаясь в Спартаке.

      9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июня 2018, 13:30

      Не агенты решаю за какие деньги игроку переходить, они гнут свою линию,
      а всё решает сам игрок ( по зарплате) и клуб (сумма продажи), вот и всё.
      Когда будут предложения, тогда и нужно их рассматривать, а так мысли
      агентов никого не интересуют, это только их возможный заработок.

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