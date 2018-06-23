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  • Китайский клуб предлагает Промесу контракт на три года с зарплатой 6,5 миллиона. Агенты игрока требуют 10 миллионов

Китайский клуб предлагает Промесу контракт на три года с зарплатой 6,5 миллиона. Агенты игрока требуют 10 миллионов

23 июня 2018, 12:54
18

Один из клубов китайской Суперлиги заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Квинси промеса.

Как сообщает Fichajes, представитель компании SEG, которая ведет дела голландца, ведет переговоры с руководством команды из Поднебесной. Китайцы предлагают 26-летнему футболисту контракт сроком на три года с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон. При этом агенты хавбека требуют оклад в размере 10 миллионов. Из-за этого сделка может не состояться.

По информации СМИ, Промес также входит в сферу интересов «Интера», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Саутгемптона», «Ромы» и «Сампдории». Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (18)
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СОКОЛ САРАТОВ
1529748619
агенты достали уже сами пусть играют
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vladimir-7
1529749245
Нужно переходить и немедленно, больше денег никто не даст, а через год-два вообще будет никому не нужен, только может быть командам из РФПЛ. За Промесом сейчас наблюдают и если есть предложения, то клубу нужно продавать, не обращая внимание на его дальнейшую игровую судьбу.
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vladimir-7
1529749803
Не агенты решаю за какие деньги игроку переходить, они гнут свою линию, а всё решает сам игрок ( по зарплате) и клуб (сумма продажи), вот и всё. Когда будут предложения, тогда и нужно их рассматривать, а так мысли агентов никого не интересуют, это только их возможный заработок.
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hevbn 28
1529750254
Очень интересный и сложный выбор перед Квинси или большие деньги , но практический отказ от решения спортивных задач ,потому что как мне кажется для любого европейца нельзя приравнивать выигрыш трофеев в Китае с выигрышем в Европе , а с другой стороны попытка сделать ещё один шаг вперёд в спортивном плане в своей карьере . Не знаю, что выберет Промес , но чтобы он не выбрал я как болельщик Спартака с уважением приму его решение , потому что он для команды сделал слишком много чтобы на него обижаться куда бы он не решил уйти .P.S. конечно было бы хорошо если он смог бы прогрессировать оставаясь в Спартаке.
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Blossiya
1529751336
Промес знает об этом? Или сейчас на Бомбардире прочитает об этом?)))
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suharidze
1529752877
слухи
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prezent2017
1529755718
Рановато ему в Китай.
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Мары
1529757053
Источник Бомбардир.ру Извините конечно ребята, но это крайне сомнительный источник.
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OfaZavr
1529764873
очередной вброс и выдумка (источник тот еще)), сколько уже таких было и сколько еще будет.
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Викос
1529771304
Промес, оставайся в Спартаке!
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