Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении звания почетного гражданина республики нападающему сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Мохамед Салах – почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и «Ливерпуля» высокого звания.

На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!

Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним», – написал Кадыров на своей странице в «Вконтакте».

Египтяне во время чемпионата мира-2018 базируются в Грозном.