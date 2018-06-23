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    Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни

    Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении звания почетного гражданина республики нападающему сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    «Мохамед Салах – почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и «Ливерпуля» высокого звания.

    На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!

    Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним», – написал Кадыров на своей странице в «Вконтакте».

    Египтяне во время чемпионата мира-2018 базируются в Грозном.

    Источник: «ВКонтакте»

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    23.06.2018 00:58
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 20:55

      Теперь он истинный чеченец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 23 июня 2018, 13:47

      позер.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 23 июня 2018, 13:28

      а что Саллах сделал для Чечни? каждой знаменитости что приедит вешает этот значек....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 23 июня 2018, 12:43

      Рукалицо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 23 июня 2018, 10:57

      В Египте крайне не довольны даже фактом, что сборная базировалась в Чечне, им был устроен пышный прием, и, как они полагают, это повлияло на подготовку команды и неудачное выступление. На этом фоне делать такие жесты со стороны Кадырова крайне неблагоприятно и вызывающе. Я уже не говорю о том, что это лишь бы потешить себя, любимого, ибо Салаху от этого не холодно ни жарко.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 июня 2018, 10:21

      теперь ещё и мечеть *Сердце Чечни* бесплатно днём и ночью посещать сможет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 23 июня 2018, 10:02

      Один вопрос, ЗА ЧТО?!?!?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4681

      Викос > кран 23 июня 2018, 11:08

      и второй вопрос: ЗАЧЕМ?:)

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2018, 07:38

      Указы подписывают ночью?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      10tolik10 > yorgenbarenz 23 июня 2018, 08:53

      Всё делается ночью, пока Аллах не видит) Свинину жрут ночью, водку хлещут ночью, и должностные полномичия повышают тоже ночью)

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 23 июня 2018, 07:38

      Ждем Салаха в Ахмате?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 23 июня 2018, 07:32

      Торжественное вручение почетного звания с прикреплением нагрудного знака... НА ФУТБОЛКУ.

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