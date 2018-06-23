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Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни

23 июня 2018, 00:58
21

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении звания почетного гражданина республики нападающему сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Мохамед Салах – почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и «Ливерпуля» высокого звания.

На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!

Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним», – написал Кадыров на своей странице в «Вконтакте».

Египтяне во время чемпионата мира-2018 базируются в Грозном.

Источник: «ВКонтакте»
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Египет Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (21)
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IVANRUS777
1529705683
Салах не только хороший футболист, но и очень хороший человек, который помогает людям не столь удачным в жизни как он. Пусть у него останутся хоть какие то положительные эмоции от поездки в Россию. Главное не унывать и всё получиться в дальнейшем.
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Владислав Vlad
1529705749
Интересно получается - если Саллах гражданин Чечни, а Чечня входит в состав России, то Саллах теперь гражданин России? Неужели в 1/8 сыграет?)))
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+50/-50
1529707118
Призвать в сборную страны. Пусть за наших бегает.
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stream15
1529708468
За какие такие заслуги перед Чечней?
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Мары
1529716028
Гражданства раздаём французикам, египтянам, американцам, а в некоторых областях люди последний хер без соли доедают. Пир во время чумы.
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kykyi
1529718867
За что?
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Добрый Бобер
1529728366
Торжественное вручение почетного звания с прикреплением нагрудного знака... НА ФУТБОЛКУ.
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кран
1529737357
Один вопрос, ЗА ЧТО?!?!?
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Blossiya
1529740673
В Египте крайне не довольны даже фактом, что сборная базировалась в Чечне, им был устроен пышный прием, и, как они полагают, это повлияло на подготовку команды и неудачное выступление. На этом фоне делать такие жесты со стороны Кадырова крайне неблагоприятно и вызывающе. Я уже не говорю о том, что это лишь бы потешить себя, любимого, ибо Салаху от этого не холодно ни жарко.
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orech
1529750834
позер.
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