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    ЧМ-2018. Шакири принес победу Швейцарии над Сербией в концовке матча

    Завершился очередной игровой день чемпионата мира-2018. В матче второго тура группового этапа встречались сборные Сербии и Швейцарии.

    В первом тайме Александар Митрович открыл счет. Швейцария смогла ответить во втором тайме точным выстрелом Гранита Джаки. Победный гол на последней минуте основного времени матча забил Джердан Шакири.

    Чемпионат мира. Групповой этап. Группа Е, 2-й тур

    Сербия – Швейцария – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Митрович, 5; 1:1 – Джака, 52, 1:2 – Шакири, 90.

    Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливойевич (Радоньич, 81), Милинкович-Савич, Костич (Ляич, 65), Митрович.

    Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили (Эмболо, 73), Цубер, Сеферович (Гавранович, 46).

    Предупреждения: Милинкович-Савич, 34; Миливойевич, 39; Матчи, 45+2; Митрович, 87; Шакири, 90+3.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 22:53
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 июня 2018, 10:37

      Если бы Шакира забил Испании,то думаю ,что Жерар Пике бы здорово расстроился...

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 июня 2018, 06:05

      Обидно что судья и его коллеги испортили такой отличный матч!Не назначенный 100% пенальти за снос Митровича,двойной стандарт в трактовке нарушений правил ,не наказание Шакири за снятие футболки и т д .явно испортили впечатление от игры.Сербы по духу очень похожи Спартак сезона2017-18 своей игрой.Забивают,создают,не реализовывают,потом получают и в итоге упускают победу.Два разных тайма получилось.Если в первом сербы доминировали ,забили и не раз могли увеличить счёт,то во втором Швейцария показала свои зубы в полной красе.Да и с физикой у них похоже получше оказалось.Сербы выдохлись.Это было видно невооружённым взглядом. Результат,как бы мне лично не хотелось,закономерен.Братушкам нужно было забивать всё что они создали.Тогда и итог был бы другим...Теперь нужно проявить сверхсобранность и дисциплину в игре с Бразилией.Шансы есть и не малые.Этих бразильцев можно проходить.Удачи Братья!

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      Рейтинг: +532

      Бан 23 июня 2018, 04:43

      Рад за швейцарцев, болел за них с первой минуты.
      Задрали горлопаны примешивающие политику в футбол.

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      Рейтинг: +528

      Burunduk 23 июня 2018, 02:33

      Смотрел в живую. Очень крутые болельщики. Для Сербов был "домашний матч!" К сожалению все ушли без настроения! К судье масса вопросов. Будем верить в матч Бразилией! Сербия - Россия - БРАТЬЯ!!!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 июня 2018, 01:33

      Швейцария - единственная европейская страна, которая никогда не участвовала в войнах, за-то во время этих войн успешно торговала с обеими сторонами.
      А у судьи есть муж.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июня 2018, 00:25

      Жаль сербов, хорошо играли, легко и интересно. Порой казалось, что судья их немного не долюбливал. Фрагмент в штрафной швейцарцев, конечно на усмотрение судьи, но по моему стоило посмотреть на мониторе. Теперь надо обыгрывать бразильцев. Сделаю ставку на братушек.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 июня 2018, 23:50

      Судья - грязный с(п)идор! Не даром футболка голубая.
      Чистый пенальти не поставил в швейцарские ворота! Вся эта система ВАР - полная херня после такого. Затем все жёлтые карточки были только сербам, хотя швейцарцы порой тоже жёстко играли.

      Зачем нужны 4 (четыре) помощника судьи в этой будке, если они не видят очевидного пенальти???
      Считаю, что этот момент сломал всю игру.

      П.С. Сербия, соберись! Бразильцев можно и нужно обыграть, они разобранные.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Обер-КанцлерЪ 22 июня 2018, 23:58

      Вы действительно такой наивный и не понимаете зачем были нужны 4 надсмотрщика-немца в будке? Да чтобы контролировать судью на поле, а то мало ли, вдруг решит поставить пенальти в пользу Сербии в такой ситуации как была у Митровича. Евросоюз последовательно поддерживает Косово против Сербии, поэтому так называемая сборная Швейцарии должна была у сербов выиграть обязательно. Что она и сделала к радости всего Свободного Мира.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Вомбат 23 июня 2018, 00:10

      Думаю, что не стоит тут искать взаимосвязь с политикой.
      Скорее всё банальнее, и попросту всю судейскую гей-шайку в этом матче купили за швейцарские франки.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 22 июня 2018, 23:19

      Обидно за Сербию. Но их швейцарско-балканско-африканский соперник (который называет себя Швейцарией) держит хороший агрессивный почерк уже пару циклов.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > exreporter 23 июня 2018, 00:02

      И все же без помощи судьи этот соперник сегодня вряд ли выиграл бы.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 июня 2018, 23:17

      Сербия – Швейцария 1:2 (1:0).
      Ирония судьбы. Ну, кто ещё мог забить на последней минуте матча сербам победный для швейцарцев гол? Конечно, косовский албанец по рождению Джердан Шакири! Надо признать, что оторвался от опеки и всё исполнил он мастерски!
      Первый тайм был за сербами, второй – полностью за швейцарцами, хотя команды по силам примерно равны. Неприятный эпизод в матче: двое швейцарцев берут в коробочку и откровенно сваливают сербского нападающего, не давая ему возможность принять мяч в своей штрафной площади. Судья не только не назначил очевидный пенальти, но и не стал просматривать повтор момента на мониторе. С учётом того, как судьи дважды помогли швейцарцам в матче с бразильцами – это очень опасная тенденция!
      В группе «Е» никто не обеспечил себе выход в плей-офф. Всё решится в последнем туре, в котором встречаются Бразилия – Сербия и Швейцария – Коста-Рика. Лишь Коста-Рика уже точно отправляется домой, но запросто может перед этим «хлопнуть дверью».

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      Рейтинг: +71

      Sosna69 22 июня 2018, 23:10

      Команды достойные друг друга! Любо смотреть.Единственный минус не поставленный пенальти.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Sosna69 23 июня 2018, 00:04

      Нет не единственный. 6 ЖК сборной Сербии против 1 у сборной Швейцарии. Свистки, когда сербы начинали опасные контратаки. Судейство было явно заказным от начала до конца.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Вомбат 23 июня 2018, 00:11

      4 ЖК у Сербии, в остальном согласен.

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