ЧМ-2018. Шакири принес победу Швейцарии над Сербией в концовке матча

Завершился очередной игровой день чемпионата мира-2018. В матче второго тура группового этапа встречались сборные Сербии и Швейцарии.

В первом тайме Александар Митрович открыл счет. Швейцария смогла ответить во втором тайме точным выстрелом Гранита Джаки. Победный гол на последней минуте основного времени матча забил Джердан Шакири.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа Е, 2-й тур

Сербия – Швейцария – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Митрович, 5; 1:1 – Джака, 52, 1:2 – Шакири, 90.

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливойевич (Радоньич, 81), Милинкович-Савич, Костич (Ляич, 65), Митрович.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили (Эмболо, 73), Цубер, Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Милинкович-Савич, 34; Миливойевич, 39; Матчи, 45+2; Митрович, 87; Шакири, 90+3.

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