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  • ЧМ-2018. Шакири принес победу Швейцарии над Сербией в концовке матча

ЧМ-2018. Шакири принес победу Швейцарии над Сербией в концовке матча

22 июня 2018, 22:53
22

Завершился очередной игровой день чемпионата мира-2018. В матче второго тура группового этапа встречались сборные Сербии и Швейцарии.

В первом тайме Александар Митрович открыл счет. Швейцария смогла ответить во втором тайме точным выстрелом Гранита Джаки. Победный гол на последней минуте основного времени матча забил Джердан Шакири.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа Е, 2-й тур

Сербия – Швейцария – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Митрович, 5; 1:1 – Джака, 52, 1:2 – Шакири, 90.

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливойевич (Радоньич, 81), Милинкович-Савич, Костич (Ляич, 65), Митрович.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили (Эмболо, 73), Цубер, Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Милинкович-Савич, 34; Миливойевич, 39; Матчи, 45+2; Митрович, 87; Шакири, 90+3.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Сербия Швейцария Шакири Джердан Джака Гранит Митрович Александар
Комментарии (22)
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вместе с ЦСКА
1529697307
помоему чистый пенальти не дали в ворота швейцарии
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Tsigan
1529697367
Судья красиво сделал свою порученную работу.
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Kulima
1529697686
Обидно за братьев-сербов, но судья-это полный аут, свистеть в одну сторону и тащить швейцарцев, в общем гнида
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Army_Fan
1529697807
Очень жаль сербы, надеялся я на вас, а с Бразилией будет очень трудно, просто миссия невыполнима и зачем и тогда зачем нужны видеоповторы, и так засуживать просто подло
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Smekaev
1529697957
Статью надо озаглавить: "ЧМ-2018. Брых принес победу Швейцарии над Сербией". Смотреть противно было на это судейство - так откровенно сливал Сербов, что интерес к чемпионату процентов на 50 упал - если так дальше пойдет, вообще перестану футбол смотреть - что это за игра такая, где можно с полной безнаказанностью так откровенно топить одну команду.
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cska-62
1529698679
Сербия – Швейцария 1:2 (1:0). Ирония судьбы. Ну, кто ещё мог забить на последней минуте матча сербам победный для швейцарцев гол? Конечно, косовский албанец по рождению Джердан Шакири! Надо признать, что оторвался от опеки и всё исполнил он мастерски! Первый тайм был за сербами, второй – полностью за швейцарцами, хотя команды по силам примерно равны. Неприятный эпизод в матче: двое швейцарцев берут в коробочку и откровенно сваливают сербского нападающего, не давая ему возможность принять мяч в своей штрафной площади. Судья не только не назначил очевидный пенальти, но и не стал просматривать повтор момента на мониторе. С учётом того, как судьи дважды помогли швейцарцам в матче с бразильцами – это очень опасная тенденция! В группе «Е» никто не обеспечил себе выход в плей-офф. Всё решится в последнем туре, в котором встречаются Бразилия – Сербия и Швейцария – Коста-Рика. Лишь Коста-Рика уже точно отправляется домой, но запросто может перед этим «хлопнуть дверью».
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Обер-КанцлерЪ
1529700655
Судья - грязный с(п)идор! Не даром футболка голубая. Чистый пенальти не поставил в швейцарские ворота! Вся эта система ВАР - полная херня после такого. Затем все жёлтые карточки были только сербам, хотя швейцарцы порой тоже жёстко играли. Зачем нужны 4 (четыре) помощника судьи в этой будке, если они не видят очевидного пенальти??? Считаю, что этот момент сломал всю игру. П.С. Сербия, соберись! Бразильцев можно и нужно обыграть, они разобранные.
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Yev
1529702759
Жаль сербов, хорошо играли, легко и интересно. Порой казалось, что судья их немного не долюбливал. Фрагмент в штрафной швейцарцев, конечно на усмотрение судьи, но по моему стоило посмотреть на мониторе. Теперь надо обыгрывать бразильцев. Сделаю ставку на братушек.
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Burunduk
1529710437
Смотрел в живую. Очень крутые болельщики. Для Сербов был "домашний матч!" К сожалению все ушли без настроения! К судье масса вопросов. Будем верить в матч Бразилией! Сербия - Россия - БРАТЬЯ!!!
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Krossmen73
1529723142
Обидно что судья и его коллеги испортили такой отличный матч!Не назначенный 100% пенальти за снос Митровича,двойной стандарт в трактовке нарушений правил ,не наказание Шакири за снятие футболки и т д .явно испортили впечатление от игры.Сербы по духу очень похожи Спартак сезона2017-18 своей игрой.Забивают,создают,не реализовывают,потом получают и в итоге упускают победу.Два разных тайма получилось.Если в первом сербы доминировали ,забили и не раз могли увеличить счёт,то во втором Швейцария показала свои зубы в полной красе.Да и с физикой у них похоже получше оказалось.Сербы выдохлись.Это было видно невооружённым взглядом. Результат,как бы мне лично не хотелось,закономерен.Братушкам нужно было забивать всё что они создали.Тогда и итог был бы другим...Теперь нужно проявить сверхсобранность и дисциплину в игре с Бразилией.Шансы есть и не малые.Этих бразильцев можно проходить.Удачи Братья!
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